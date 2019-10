FC Schalke 04, News und Gerüchte: Knappen an früheren brasilianischen Supertalent Gabigol dran?

Schnappt sich Schalke 04 im Winter Gabigol? Laut italienischen Medien haben die Knappen ihr Interesse am früheren brasilianischen Supertalent hinterlegt. Derzeit ist der Stürmer von Inter Mailand in seine Heimat ausgeliehen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04, Gerüchte: S04 an Gabigol dran?

Legt Schalke im Angriff noch einmal nach? Laut Sport Mediaset haben die Königsblauen ihr Interesse an Gabriel Barbosa, auch als Gabigol bekannt, hinterlegt. Schalke soll dabei wohl der Topfavorit auf das einstige Supertalent sein. Gleichzeitig sollen die Knappen auch bereit sein, die geforderten 30 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen.

Gabigols Berater, Wagner Ribeiro, entkräftete dieses Gerücht aber bereits wieder gegenüber ESPN, als er angab, dass er keine Kenntnisse von Verhandlungen habe.

Der Stürmer ist aktuell von Inter in seine Heimat an Flamengo ausgeliehen und wird im Dezember nach Beendigung der brasilianischen Liga nach Italien zurückkehren. In dieser Spielzeit gelangen dem Stürmer in 19 Ligaspielen 19 Tore. Trotzdem scheinen die Mailänder nicht mit dem Brasilianer zu planen, ein Abgang im Januar ist wahrscheinlich.

Schalke 04: Dietmar Hopp großer Fan von Coach David Wagner

Seine Karriere als Trainer startete David Wagner einst als Jugend-Trainer bei der TSG Hoffenheim, weswegen das Duell der Knappen mit den Kraichgauern am Sonntag (ab 18 Uhr im Liveticker) sicherlich etwas Besonderes sein dürfte. Der Schalke-Coach hat in Hoffenheim aber immer noch Fans - und in Dietmar Hopp auch einen prominenten.

"Er war schon Trainer in Hoffenheim, wir kennen ihn. Es ist überragend, was er mit Huddersfield in England geschafft hat", sagte Hopp vor einigen Monaten, als der Abgang von Julian Nagelsmann nach Leipzig feststand. "Ich hätte also durchaus eine gewisse Sympathie für eine solche Lösung," brachte Hopp damals Wagner sogar als möglichen Nachfolger ins Spiel.

Es kam anders, Wagner entschied sich letztlich für Königsblau, mit denen er mit 14 Punkten nach sieben Spielen gut in die Saison gestartet ist.

Neuer, Rakitic und Co.: Die letzten Schalker Tabellenführer © getty 1/17 Wegen eines Gegentores in der Nachspielzeit hat der FC Schalke 04 beim Spiel gegen den 1. FC Köln den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst. © getty 2/17 Die letzte Schalke-Mannschaft, die das schaffte, bleibt deshalb die Truppe, die am 28. Spieltag der Saison 2009/10 mit 2:0 bei Bayer 04 Leverkusen gewonnen hat. © getty 3/17 TOR: Manuel Neuer © getty 4/17 ABWEHR: Benedikt Höwedes © getty 5/17 Heiko Westermann © getty 6/17 Marcelo Bordon © getty 7/17 Rafinha © getty 8/17 MITTELFELD: Peer Kluge © getty 9/17 Joel Matip © getty 10/17 Ivan Rakitic © getty 11/17 STURM: Jefferson Farfan © getty 12/17 Kevin Kuranyi © getty 13/17 Edu © getty 14/17 EINWECHSELSPIELER: Junmin Hao © getty 15/17 Christoph Moritz © getty 16/17 Lukas Schmitz © getty 17/17 TRAINER: Felix Magath

Schalke 04: Die kommenden Spiele der Königsblauen

Auf die Knappen wartet in den kommenden Wochen ein knackiges Programm. Nach dem Gastspiel im Kraichgau empfängt S04 in der Woche darauf Borussia Dortmund zum prestigeträchtigen Revierderby. Es folgt eine englische Woche, in der Schalke im DFB-Pokal auf der Bielefelder Alm ran muss.