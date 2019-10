FC Bayern gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem rauschenden 7:2-Auswärtssieg in der Champions League gegen Tottenham steht für die Bayern wieder Bundesliga-Alltag auf dem Plan. Am siebten Spieltag ist Hoffenheim der Gegner. Hier gibt es alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung.

Die Highlights der Bundesliga schon 40 Minuten nach dem Abpfiff sehen. Jetzt den DAZN-Gratis-Monat sichern.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern gegen TSG Hoffenheim: TV-Übertragung und Livestream

Die Bayern empfangen die TSG Hoffenheim am Samstag in der Allianz Arena. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Der treue Bundesliga-Fan weiß, dass sich Sky für die Übertragung der Spiele am Samstagnachmittag verantwortlich zeichnet.

Ab 14 Uhr geht der Pay-TV-Sender auf Sendung. Die 90-minütige Vorberichterstattung wird von Jessia Lippertz moderiert. Ihr zur Seite steht Experte Dietmar Hamann. Anschließend haben Sky-Kunden die Möglichkeit die Begegnung als Einzelspiel oder in Ausschnitten in der Konferenz zu verfolgen.

Das Einzelspiel kommentiert Wolff Fuss, für die Konferenz ist Hansi Küpper am Mikrofon. Beide Übertagungen gibt es auch im Livestream. Entweder mit SkyGo oder Sky-Ticket könnt ihr diese online und auf Euren mobilen Endgeräten abrufen.

Die Highlights der Partien könnt Ihr schon 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN sehen. Neben Bundesliga-Zusammenfassungen hat DAZN auch die Highlights der 2. Liga im Programm. Live-Fußball kommt auf der Plattform auch nicht zu kurz. Alle Spiele der Europa League, Serie A, Ligue 1 und der Primera Division könnt ihr genauso wie ausgewählte Spiele der Champions League streamen.

Bundesliga im Liveticker

Auch bei SPOX verpasst ihr nichts. Wir haben zum Spiel der Bayern einen ausführlichen Liveticker im Angebot. Außerdem bieten wir zur Bundesliga einen Konferenz-Liveticker an, mit dem ihr kein Tor am Samstagnachmittag verpasst.

FC Bayern vs. Hoffenheim: Die letzten fünf Spiele

Nachdem die Hoffenheimer die Bayern im Jahr 2017 zweimal in der Bundesliga bezwangen, gab es für die Kraichgauer zuletzt nichts mehr zu holen. Die vergangenen drei Bundesliga-Partien entschied der Rekordmeister mitunter deutlich für sich.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 18.01.2019 TSG Hoffenheim FC Bayern München 1:3 24.08.2018 FC Bayern München TSG Hoffenheim 3:1 27.01.2018 FC Bayern München TSG Hoffenheim 5:2 09.09.2017 TSG Hoffenheim FC Bayern München 2:0 04.04.2017 TSG Hoffenheim FC Bayern München 1:0

FC Bayern vs. Hoffenheim: Vorschau

Betrachtet man ausschließlich die Statistik, dürfte für Hoffenheim in München nichts drin sein. Die TSG konnte bislang kein Spiel in der Allianz Arena gewinnen. Die aktuelle Form spricht ebenfalls nicht für die Mannschaft von Alfred Schreuder. Lediglich zwei Punkte holte Hoffenheim aus dem vergangenen vier Spielen.

Zudem fallen Ishak Belfodil, Andrej Kramaric, Diadie Samassekou und Steven Zuber wichtige Spieler aus. Hinter Kapitän Kevin Vogt steht außerdem ein Fragezeichen.

Ganz anders sieht es bei den Bayern aus. Die Hausherren sind in dieser Saison noch ungeschlagen und kommen mit dem 7:2-Kantersieg über die Spurs im Rücken zurück nach München.

Aber auch Niko Kovac hat einige Ausfälle zu beklagen. David Alaba und Lucas Hernandez fallen zusammen mit Leon Goretzka und Jann-Fiete Arp sicher aus. Alphonso Davies wird daher wohl links hinten verteidigen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Davies - Tolisso, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.

Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Davies - Tolisso, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski. Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Rudy, Geiger - Baumgartner - Bebou

© getty

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samtagsspielen