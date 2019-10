BVB, Termine: Spielplan und kommende Gegner von Borussia Dortmund - eine "Ballung von Topspielen"

Borussia Dortmund stehen richtungsweisende Spiele bevor. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sprach zuletzt von einer gewaltigen "Ballung von Topspielen". Hier gibt es den BVB-Spielplan im Überblick.

BVB-Spielplan: Die kommenden Gegner im Überblick

Nach der Länderspielpause trifft der BVB zunächst auf den Tabellenführer der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sind außerdem Dortmunds Gegner in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

In der Champions League geht es an den kommenden beiden Spieltagen gegen Inter Mailand. In der Bundesliga steht zudem das Revierderby gegen den FC Schalke 04 an.

Die Spiele des BVB in der Hinrunde:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 19. Oktober 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H) 23. Oktober 21 Uhr Champions League Inter Mailand (H) 26. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga FC Schalke 04 (A) 30. Oktober 20.30 Uhr DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach (H) 2. November 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H) 5. November 21 Uhr Champions League Inter Mailand (A) 9. November 18.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München (A) 22. November 20.30 Uhr Bundesliga SC Paderborn (H) 27. November 21 Uhr Champions League FC Barcelona (A) 30. November 18.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC (A) 7. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf (H) 11. Dezember 21 Uhr Champions League Slavia Prag (H) 14. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga FSV Mainz 05 (A) 17. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (H) 20. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga TSG Hoffenheim (A)

BVB live im TV, Livestream und Liveticker

Die Spiele des BVB in der Bundesliga werden größtenteils vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Nur die beiden Freitagsspiele gegen Paderborn und Hoffenheim werden vom Streamingdienst DAZN gezeigt.

Auch in der Champions League teilen sich Sky und DAZN die Rechte. Das Hinspiel gegen Inter sowie das Rückspiel beim FC Barcelona laufen auf Sky, die Rückspiele gegen Inter und Slavia Prag überträgt DAZN.

Das Duell mit Gladbach in der zweiten Runde im DFB-Pokal wird in der ARD gezeigt.

SPOX bietet zu jedem Spiel von Borussia Dortmund einen Liveticker an - hier geht's zur Tages-Übersicht.