BVB-Boss Hans-Joachim Watzke veröffentlicht Buch: Biografie über Borussia Dortmund erscheint

Seit 2005 ist Hans-Joachim Watzke Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Nun hat der 60-Jährige eine Biografie über den BVB veröffentlicht. Hier gibt es alle Infos zum Buch "Echte Liebe: Ein Leben mit dem BVB".

Watzke-Biografie: Zeitpunkt der Veröffentlichung und Inhalt

Schon vorab wurden mehrere Auszüge der Biografie veröffentlicht, publiziert wird das Werk jedoch erst am Montag, den 14. Oktober.

In seinem Buch gibt Hans-Joachim Watzke tiefe Einblicke in seine Arbeit beim BVB. Zusammen mit dem Autoren Michael Horeni erzählt er die Geschichte, wie er 2005 bei Borussia Dortmund den Posten des Geschäftsführers übernahm, den Klub vor der Insolvenz bewahrte und wieder in die europäische Elite führte.

Darüber hinaus berichtet er in der Biografie von der Verpflichtung von Jürgen Klopp, den als größten Glücksgriff seiner Amtszeit bezeichnet. Mit dem Meistertrainer von 2011 und 2012 verbindet Watzke weiterhin eine tiefe Freundschaft.

Natürlich beleuchtet der 60-Jährige auch die schweren Zeiten beim BVB, beispielsweise der Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern oder den Anschlag auf den Mannschaftsbus der Borussia vor dem Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco.

Auch die Beziehung zum FC Bayern, im Speziellen zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge thematisiert Watzke in "Echte Liebe: Ein Leben mit dem BVB". Watzke bekräftigt darin, dass er niemals den FC Bayern um Geld fragen würde. "Ich schätze den Klub sehr, aber lieber würde ich unter der Brücke in Dortmund betteln, als zum FC Bayern zu gehen. Wenn du deinen größten Rivalen um Geld anpumpst - mehr erniedrigen kann man sich nicht auf dieser Welt", schreibt Watzke.

Wie viel kostet die BVB-Biografie von Watzke?

Das Buch ist als gebundenes Exemplar ab dem 14. Oktober in den Buchhandlungen erhältlich. Eine 288 Seiten umfassende Ausgabe von "Echte Liebe: Ein Leben mit dem BVB" kostet 20 Euro.

Außerdem ist die Biografie im Internet erhältlich. Für den Kindle ist es sogar billiger. Eine Online-Ausgabe kostet lediglich 15,99 Euro.

BVB: Klopp als Stargast bei Watzkes Buchvorstellung

Bereits am Donnerstag, den 10. Oktober, hatte Watzke sein Buch in Dortmund vorgestellt. Als Star-Gast wurde Jürgen Klopp eingeflogen.

Rund 400 Zuschauer waren im Signal Iduna Park anwesend. Neben Watzke und Klopp begrüßte Moderator Alexander Bommes in der gut 90-minütigen Veranstaltung auch Autor Michael Horeni, der zusammen mit dem BVB-Boss das Buch geschrieben hat.

Dabei bestätigte Watzke, dass er sein Honorar spenden wird. Zum einen soll ein Teil des Geldes in die Jugendabteilung seines Heimatklubs Rot-Weiß Erlinghausen, zum anderen an die Stiftung "leuchte auf" von Borussia Dortmund gehen.

Hans-Joachim Watzke im Steckbrief