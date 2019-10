Bundesliga live: Union Berlin - SC Freiburg heute im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag treffen in der Hauptstadt Aufsteiger Union Berlin und der SC Freiburg aufeinander. Die Begegnung könnt Ihr im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen - wo, verrät Euch SPOX.

Wenn Ihr die Freitagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen möchtet, sichert Euch hier Euren Gratismonat.

Bundesliga: Wo und wann spielen Berlin und Freiburg

Die Union spielt traditionell im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Ab 15.30 Uhr geht es dort gegen Freiburg zur Sache, Schiedsrichter Benjamin Cortus wird die Begegnung pfeifen.

Bundesliga live: Union Berlin - SC Freiburg heute im TV, Livestream

Sky hat sich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an sämtlichen Samstagsspielen der Bundesliga gesichert. Eine halbe Stunde bevor es auf dem Rasen rundgeht, startet der Pay-TV-Sender mit Kommentator Hansi Küpper seine Übertragung, parallel dazu findet eine Konferenzschaltung statt. Ihr könnt entweder am Fernseher einschalten oder zur Sky-Go-App greifen - dafür benötigt Ihr allerdings eine Internetverbindung.

Union Berlin gegen Freiburg im Liveticker auf SPOX

Sämtliche Samstagsspiele findet Ihr auch auf unserer Website. Im Kalender bieten wir sowohl eine Samstags-Konferenz als auch die einzelne Partie zwischen Berlin und dem Sport Club an.

Bundesliga: der 8. Spieltag im Überblick

Nachdem die Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen gestern den Startschuss gemacht haben, geht es heute in der Bundesliga weiter. Unter anderem gibt es heute das Borussen-Duell, hier findet Ihr eine Übersicht aller Spiele:

Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam 18.10.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 19.10.2019 15.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 19.10.2019 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC 19.10.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 19.10.2019 15.30 Uhr FC Augsburg Bayern München 19.10.2019 15.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg 19.10.2019 18.30 Uhr Borussia Dortmund Mönchengladbach 20.10.2019 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Paderborn 07 20.10.2019 18 Uhr 1899 Hoffenheim Schalke 04

Bundesliga live: Die Aufstellungen von Union und dem SCF

Bei Berlin fallen Akaki Gogia und Grischa Prömel verletzt aus, Freiburg muss lediglich auf Lukas Kübler verzichten. Diese 22 Akteure könnten heute auf dem Platz stehen:

Union: Gikiewicz - Friedrich, Subotic, K. Schlotterbeck - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Bülter, Ingvartsen - Andersson

Gikiewicz - Friedrich, Subotic, K. Schlotterbeck - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Bülter, Ingvartsen - Andersson Freiburg: Schwolow - Lienhart, R. Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Abrashi, Günter - Waldschmidt, Höler - Petersen

BuLi: Zahlen und Fakten zu Union und Freiburg

Geht es nach dem bisherigen Saisonverlauf beider Teams, könnte es für den Aufsteiger heute knifflig werden. Während die Union drei ihrer vier Heimspiele abgab, hat der Sport Club bislang alle Auswärtsspiele gewonnen.

Der SC hat dabei immer mindestens zwei Treffer erzielt, Berlin stellt dahingegen die zweitschlechteste Offensive der Liga

Historisch nahmen sich die Mannschaften an der Alten Försterei nicht viel, die Bilanz ist komplett ausgeglichen (1/1/1).

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Es könnte Euch heute ein ungleiches Duell erwarten - zumindest, wenn es nach der Tabelle geht. Der Sport Club belegt mit 14 Punkten den vierten Platz, Aufsteiger Berlin kämpft mit 10 Zählern weniger gegen den Abstieg.