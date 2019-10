Amadou Haidaras Situation bei RB Leipzig: Der Königstransfer macht es gar nicht gut

Für knapp 20 Millionen Euro sicherte sich RB Leipzig Anfang des Jahres die Dienste von Amadou Haidara. Doch der designierte Keita-Nachfolger hinkt den Ansprüchen noch weit hinterher. Der traurige Tiefpunkt war jetzt der Auftritt bei der 0:2-Niederlage von RB gegen Lyon in der Champions League.

Es war die 58. Spielminute, als Stadionsprecher Tim Thoelke die Auswechslung der Nummer 8 bekannt gab. Amadou Haidara wurde von Trainer Julian Nagelsmann frühzeitig zum Duschen geschickt. Der Grund war simpel: eine äußerst schwache Vorstellung (SPOX-Note 5,5).

Zwölf Ballverluste, eine Zweikampfquote von lediglich 28,6 Prozent und wildes Umhergerenne ohne jegliche Kreativität, die für einen Sechser von enormer Wichtigkeit ist.

Nagelsmann fasste die Leistung des 21-Jährigen trotzdem so zusammen: "Er hat das grundsätzlich gut gemacht." Was Haidara denn genau gut gemacht hätte, konnte er aber nicht beantworten. Es war nicht das erste Mal, dass der malische Nationalspieler eine Chance nicht nutzte. Bereits am vergangenen Samstag bei der Pleite gegen Schalke war es Haidara, der den - sehr strittigen - Elfmeter verursachte und insgesamt eine unglückliche Figur abgab.

Unglücklich war bereits sein Start in das RB-Abenteuer 2.0. Vom Salzburger Schwesterklub kommend fiel der gefeierte Königstransfer nach seinem Wechsel im Winter bis zum 26. Spieltag aufgrund einer Kreuzbandverletzung aus. Es war ein schwieriger Beginn für einen Mann, der bei Red Bull Salzburg vor allem in der starken Europa-League-Saison 2017/2018 aufgefallen war und nicht nur deshalb von halb Europa gejagt worden war. Doch er blieb im Hause RB. Als ausgemachter Nachfolger des zum FC Liverpool abgewanderten Naby Keita sollte Haidara in Leipzig das RB-typische Powerspiel wieder ankurbeln.

Noten und Einzelkritiken zu Leipzigs Niederlage gegen Olympique Lyon © getty 1/15 Nach 665 Tagen ohne ein Heimspiel in der Champions League wollte RB Leipzig einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale tun. Eine schwache Chancenverwertung und katastrophale Fehler in der Defensive sorgten für das Gegenteil. Die Noten. © getty 2/15 PETER GULASCI: Verlebte bis auf die Gegentore, bei denen er ohne Chance war, einen ruhigen Abend. NOTE: 3,5. © getty 3/15 IBRAHIMA KONATE: Ein kurzer, unglücklicher Auftritt. Vor dem 0:1 verstolperte der sonst sichere Konate den Ball. Musste bereits nach 24 Minuten, in denen er keinen Zweikampf gewann, verletzt raus. NOTE: 4,5. © getty 4/15 DAYOT UPAMECANO: Vor allem mit großen Problemen gegen Memphis Depay, konnte ihn nur per Foul stoppen. Hatte bei beiden Gegentreffern eine Mitschuld. Gewann nur ein Drittel seiner Zweikämpfe und musste daher in der 66. Minute raus. NOTE: 5. © getty 5/15 WILLI ORBAN: Der sonst sichere Orban hatte - wie seine Nebenleute - Probleme mit der Lyoner Offensive um Depay. Kam kaum erfolgreich in die Zweikämpfe. NOTE: 4,5. © getty 6/15 LUKAS KLOSTERMANN: Schaltete sich in der ersten Halbzeit noch viel offensiv mit ein und bereite die große Werner-Chance in der 5. Minute vor. Baute danach ab. Konnte nur einen Zweikampf für sich gewinnen. NOTE: 4,5. © getty 7/15 KONRAD LAIMER: Der Österreicher zeigte sich wie so oft laufstark und fing häufig Bälle ab. Allerdings war er ebenfalls am 0:1 beteiligt. Offensiv wie immer ohne große Akzente. War noch einer der besten Leipziger. NOTE: 3,5. © getty 8/15 AMADOU HAIDARA: Rückte überraschend für Forsberg in die Startelf. Konnte das Vertrauen nicht zurückzahlen. Ihm unterliefen viele Fehler. Haidara gewann nur 28,6 Prozent seiner Zweikämpfe. Wurde folgerichtig in der 58. Minute ausgewechselt. NOTE: 5,5. © imago images 9/15 MARCEL HALSTENBERG: Der Nationalspieler war offensiv engagiert, obwohl seine Flanken selten einen Abnehmer fanden. Probierte es mit einem guten Abschluss in der 50. Minute. NOTE: 3,5. © getty 10/15 MARCEL SABITZER: Versuchte die RB-Angriffe in richtige Bahnen zu lenken. Das gelang ihm aber nur mäßig. In der Defensive, wo er nur knapp 15 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, mit großen Problemen. NOTE: 4. © getty 11/15 TIMO WERNER: Der Nationalstürmer zeigte Ladehämmung. Vergab sowohl in der 5. als auch in der 18. Minute eine Riesenchance. Werner kurbelte die RB-Offensive zwar immer wieder an, allerdings ohne torgefährlich zu sein. NOTE: 5. © getty 12/15 YUSSUF POULSEN: Wie immer spulte Poulsen viele Kilometer ab. Hatte bei seiner Chance in der 33. Minute Pech, als Mercelo noch auf der Linie klärte. Ansonsten mit schwerem Stand. NOTE: 4. © getty 13/15 NORDI MUKIELE: Kam in der 22. Minute für den verletzte Konate in die Partie. Zeigte zwar offensiv gute Ansätze und präsentierte sich zweikampfstark (gewann mehr als 85 Prozent seiner Zweikämpfe), leistete sich dafür einen Riesenbock zum 0:2. NOTE: 4,5. © getty 14/15 EMIL FORSBERG: Ersetze den schwachen Hairada nach knapp eine Stunde. Versuchte zwar sich gegen die kompakt stehenden Franzosen durchzusetzen, aber ohne Durchschlagskraft. Immerhin: Fast 95 Prozent seiner Pässe kamen an den Mann. NOTE: 3,5. © getty 15/15 CHRISTOPHER NKUNKU: Wurde in der 66. Minute für Upamecano eingewechselt, ohne große Akzente zu zeigen. Defensiv auf seiner rechten Seiten zu anfällig. Note: 4.

Haidara über Keita: "Vergleiche mit ihm finde ich nicht gerecht"

Obwohl es in puncto Zweikampfverhalten einige Parallelen zwischen den beiden Spielern gibt, lässt sich er sich nur ungern mit Keita vergleichen. "Naby ist ein toller Spieler. Er hat seinen Weg gemacht, ich mache meinen. Vergleiche mit ihm finde ich nicht gerecht", sagte Haidara im April der Sport Bild und ergänzte: "Ich denke, dass ich hier meinen Weg gehen und groß rauskommen werde."

Diesem Ziel hinkt der zentrale Mittelfeldspieler aber noch weit hinterher. Und das, obwohl seine ersten Pflichtspiele im RB-Dress noch sehr vielversprechend wirkten: Geprägt von Spielwitz, dynamisch und vor allem laufstark. Also doch eine Art Mini-Keita. Sein bestes Spiel machte er wohl im März beim 5:0-Sieg gegen Hertha BSC. Übrigens nur eines von drei Spielen, die er über die vollen 90 Minuten absolvierte. Im Anschluss kristallisierte sich allerdings seine große Schwäche immer mehr heraus: das Positionsspiel.

Bereits am darauffolgenden Spieltag gegen Leverkusen musste er nach der ersten Hälfte raus, weil dem damaligen Trainer Ralf Rangnick eben jenes Positionsspiel nicht passte. Er sei zu weit nach innen gerückt, sodass auf den Außenbahnen ein zu großes Loch entstanden sei, hieß es. An den grundsätzlichen Fähigkeiten des Winter-Neuzugangs gab es aber weiter keine Zweifel. Auch Rangnick wusste um die großen Qualitäten des Ex-Salzburgers. "Wenn er gesund bleibt, kann er nächstes Jahr eine der Figuren der Bundesliga werden", wagte der Trainer von RB Leipzig in der Sport Bild einen Blick nach vorn. "Er hat enormes Potenzial."

Haidara bei RasenBallsport: eine bislang verkorkste Saison

Wettbewerb Spiele Tore Vorlage Einsatzminuten Bundesliga 2 - 1 144 Champions League 2 - - 51 DFB-Pokal 1 - - 35 Insgesamt 19/20: 5 - 1 230'

Auch Nagelsmann war zu Saisonbeginn voll des Lobes: "Er ist ein wichtiger Spieler für uns, den ich immer sehr gerne habe spielen sehen." Noch sieht man von Haidaras immensen Potenzial aber wenig. Durch seinen Einsatz beim Afrika Cup verpasste er auch noch die ersten beiden Partien der Saison - der Start war bereits schleppend. Dazu machte das Überangebot im zentralen Mittelfeld seine Rückkehr auch nicht zwingend notwendig, denn mit Kevin Kampl, Diego Demme, Neuzugang Christopher Nkunku, Konrad Laimer und dem offensiveren Emil Forsberg hatte Nagelsmann genug Optionen.

Nach der Niederlage gegen Lyon sprach der Trainer nun zwar über die "gute Dynamik" des Mittelfeldspielers, ergänzte aber später, dass nun auch - wie bei anderen Spielern - der "nächste Schritt" notwendig sei. Wie schon Vorgänger Rangnick bemängelte Nagelsmann Haidaras Positionsspiel, das "alleine schon mit Kommunikation zu lösen" sei. Laut Nagelsmann sollen die Spieler bestimmte Zonen auf dem Feld besetzen, um dann einen möglichst reibungsfreien Spielfluss zu ermöglichen. Je genauer man passt, desto dominanter kann das Team auftreten. Wenn ein Haidara dann zu wild umherläuft, wird es schwierig, dieses aufzubauen.

Nach den vielversprechenden Debüt-Wochen wird es für Haidara nun Zeit, wieder zur alten Stärke zurückzukehren. Mit Nagelsmann hat er einen Förderer, der ihn mit Spielpraxis aufbauen will. Doch auch seine Geduld ist nicht ewig. Momentan konnte Haidara noch die Verletzungspause von Kampl, der normalerweise gesetzt ist, ausnutzen. Doch mit weiteren schwachen Leistungen wird es schwer, sich für weitere Einsätze zu empfehlen. Auch wenn Nagelsmann ihn schützt, ist klar: Aktuell macht es der Königstransfer gar nicht gut.