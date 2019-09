Bundesliga-Test: SC Freiburg gegen FC Aarau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Freiburg nutzt die Länderspielpause zwischen dem 3. und 4. Bundesliga-Spieltag und testet gegen den FC Aarau seine aktuelle Form. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der SC Freiburg startete mit zwei Siegen in den ersten zwei Partien überragend in die diesjährige Bundesliga-Saison. Den ersten Dämpfer gab es am 3. Spieltag, als die Freiburger zu Hause gegen den 1. FC Köln in der Nachspielzeit eine bittere Niederlage einstecken mussten.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga-Test: Wo und wann findet SC Freiburg - FC Aarau statt?

Das Testspiel zwischen dem Bundesligisten und dem Gegner aus der zweiten Schweizer Liga findet am heutigen Donnerstag, den 5. September, statt. Austragungsort ist das Europastadion in Warmbach. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Bundesliga-Test: Freiburg - Aarau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen der Mannschaft von Christian Streich und dem FC Aarau wird weder im TV noch im Livestream übertragen.

Der SC Freiburg wird Euch aber auf seiner Twitter-Seite über alle Entwicklungen der Partie auf dem Laufenden halten.

© getty

SC Freiburg: Zehn Profis touren durch die Welt

Beim Test gegen die Schweizer muss der SC auf zehn Legionäre verzichten, die mit ihren Nationalteams auf Länderspielreise sind. Luca Waldschmidt (Deutschland), Philipp Lienhardt (Österreich), Vincenzo Grifo (Italien), Amir Abrashi (Albanien) und Roland Sallai (Ungarn) sind mit ihren Ländern bei der Quali für die EM 2020 unterwegs.

Nico Schlotterbeck wurde erstmals für die U21 des DFB-Teams berufen und fährt mit zum Heimspiel gegen Griechenland sowie zur Auswärtspartie gegen die Slowakei.

Brando Borrello (Australien), Chanhoon Kwon und Wooyeong Jeong (beide Südkorea) wurden von ihren Nationen für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation nominiert. Schlussmann Niclas Thiede ist darüber hinaus bei den Freundschaftsspielen der deutschen U20 gegen Tschechien und gegen die Niederlande im Einsatz.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 3. Spieltag