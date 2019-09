Eintracht-Testspiel heute live: Frankfurt gegen Chemie Leipzig im TV und Livestream

In der Länderspielpause trifft Eintracht Frankfurt heute in einem Benefizspiel auf den Regionalligisten BSG Chemie Leipzig. Wo Ihr das Duell der befreundeten Vereine im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht gegen Chemie Leipzig: Wann und wo steigt die Partie?

Das Freundschaftsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und der BSG Chemie Leipzig findet am heutigen Freitag um 20 Uhr statt. Gespielt wird jedoch nicht in der heimischen Commerzbank Arena, sondern in der PSD Bank Arena am Riederwald, der Heimspielstätte des FSV Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. Chemie Leipzig heute live im TV und Livestream

Das Benefizspiel der Eintracht gegen Chemie Leipzig wird live und in voller Länge bei Eintracht TV, dem vereinseigenen Streamingdienst, gezeigt.

Exklusiv im Free-TV wird die Begegnung zudem von rheinmaintv übertragen. Der Regionalsender geht um 19.40 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung und bietet auch einen Livestream an.

Eintracht gegen Chemie: Benefizspiel für die BSG

Die Eintracht und die BSG verbindet eine enge Fanfreundschaft, die sich in diesem Jahr zum 15. Mal jährt. Aus diesem Grund halfen die Frankfurter Chemie Leipzig bereits 2016 mit einem Benefizspiel. Wie damals fließen auch bei der heutigen Begegnung die kompletten Einnahmen an die Leipziger, die das Geld dringend für die Verbesserung ihrer Stadioninfrastruktur benötigen.

Der Alfred-Kunze-Sportpark im Leipziger Stadtteil Leutzsch benötigt eine neue Flutlichtanlage, nach dem Aufstieg der BSG in die Regionalliga haben sich die Stadionanforderungen nochmals erhöht. Unter dem Motto "Flutlicht für Leutzsch" will die Eintracht im "Rückspiel" - die Partie vor drei Jahren fand in Leipzig statt - erneut helfen.

In Frankfurt läuft die BSG mit extra angefertigten Nostalgietrikots auf, die weißen Jerseys sind im Bauchbereich mit Querstreifen in den Vereinsfarben versehen. Zudem ist neben dem Chemie-Logo auch das der Eintracht aufgedruckt: "Dieses Trikot spricht jedem Fußballnostalgiker direkt aus der Seele. Es drückt mit jedem Zentimeter Stoff aus, worum es am Freitag geht: BSGE! Gemeinsam zum Flutlicht für Leutzsch", schreibt der Verein.

Eintracht Frankfurt: Die kommenden fünf Pflichtspiele

Die kommenden beiden Heimspiele der Eintracht haben es in sich: In der Liga geht es gegen den BVB, in der Europa League gegen den FC Arsenal. Die weiteren Gegner in der EL-Vorrunde sind Vitoria Guimaraes und Standard Lüttich.

Termin Wettbewerb Gegner 14. September Bundesliga FC Augsburg (A) 19. September Europa League FC Arsenal (H) 22. September Bundesliga Borussia Dortmund (H) 27. September Bundesliga Union Berlin (H) 3. Oktober Europa League Vitoria Guimaraes (A)

Bundesliga, Tabelle: So sieht es für die Eintracht aus

Die Eintracht hat nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto und ist gut in die Bundesliga-Saison gestartet. Lediglich bei Tabellenführer RB Leipzig setzte es eine 1:2-Niederlage.