Eintracht Frankfurt, Spielplan: Nächste Gegner und Termine

Eintracht Frankfurt holte am Wochenende ein 2:2 gegen Vizemeister Borussia Dortmund und hat sich damit gut erholt gezeigt von der Europa-League-Enttäuschung gegen den FC Arsenal. Wie es für die Hessen in den kommenden Wochen weiter geht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Eintracht Frankfurt, Spielplan: Nächste Gegner

Am Freitag geht es für die Eintracht in der Bundesliga gegen Union Berlin. An der Alten Försterei wollen die Hessen dann drei wichtige Punkte im Kampf um einen Platz im oberen Tabellendrittel mitnehmen.

Nachdem die Elf vom Main das Spiel am Freitag überstanden hat, geht es für die Eintracht in den Süden. In Portugal steht der 2. Spieltag in der UEFA Europa League gegen Guimaraes an.

Datum Gegner Wettbewerb Anstoß 27. September Union Berlin Bundesliga 20.30 Uhr 2. Oktober Guimaraes Europa League 21 Uhr 6. Oktober Werder Bremen Bundesliga 18 Uhr 18. Oktober Leverkusen Bundesliga 20.30 Uhr 24. Oktober Standard Lüttich Europa League 21 Uhr 27. Oktober Mönchengladbach Bundesliga 20 Uhr 30. Oktober St. Pauli DFB-Pokal 20.45 Uhr 2. November FC Bayern Bundesliga 15.30 Uhr 7. November Standard Lüttich Europa League 18.55 Uhr

Eintracht Frankfurt live im TV und Stream sehen

Gute Neuigkeiten für alle Frankfurt-Supporter mit DAZN-Abo: Das kommende Bundesligaspiel bei Union Berlin überträgt der Streaming-Dienst live und in voller Länge. Seit der Kooperation mit Eurosport wird DAZN jedes Freitags- und Montagsspiel live im Stream übertragen.

Zu den Highlights aller Spiele, die Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufen könnt, seht Ihr mit DAZN also insgesamt 40 Spiele der Bundesliga exklusiv auf der Plattform. 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr kostet Euch der Spaß.

Übrigens: Wenn Ihr die Eintracht in der Europa League verfolgen wollt, seid Ihr mit DAZN genau richtig, denn jedes Spiel des Champions-League-Unterhauses überträgt DAZN für Euch live als Einzelspiel oder in der Konferenz bei GoalZone.

Eintracht Frankfurt in der Europa League

Apropos Europa League: im Europapokal muss die Eintracht noch insgesamt fünf Mal ran, bevor wir wissen, ob es für das Achtelfinale reicht. Einen Plan aller Europa-League-Matches in der Gruppenphase habt Ihr hier:

Datum Heimteam Auswärtsteam Uhrzeit 3. Oktober Guimaraes Eintracht Frankfurt 21 Uhr 24. Oktober Standard Lüttich Eintracht Frankfurt 21 Uhr 7. November Eintracht Frankfurt Standard Lüttich 18.55 Uhr 28. November FC Arsenal Eintracht Frankfurt 21 Uhr 12. Dezember Eintracht Frankfurt Guimaraes 18.55 Uhr

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga

Um in der Bundesliga zu bestehen und den Erwartungen gerecht zu werden, müssen die Frankfurter noch ein wenig anziehen. Aktuell steht die Eintracht nach fünf Spielen auf Tabellenplatz neun und um auch nächstes Jahr im europäischen Geschäft mitmischen zu können, muss natürlich noch eine Leistungssteigerung erfolgen.