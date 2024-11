Gewinnspiel: Mit SPOX und der Telekom zum zweiten Telekom Starkick mit den Legenden des FC Bayern München und Social-Media-Superstars

Fußball-Action pur: Die Deutsche Telekom veranstaltet am 17. November 2024 im Telekom Dome Bonn nach der Mega-Premiere 2023 zum zweiten Mal den einzigartigen "Telekom Starkick" zugunsten von Charity-Organisationen.

Wie im letzten Jahr wird das ganztägige Super-Turnier mit spektakulären, hochwertigen Spielen und einzigartiger Fannähe begeistern. Nirgendwo sonst kann man FCB- und Social Media Superstars so hautnah erleben und Autogramme ergattern.

Mit dabei sind (frühere) Weltklassefußballer wie Claudio Pizarro, Giovane Elber, Mario Mandzukic, Roy Makaay und Social-Media-Giganten wie Younes Zarou, laserluca, die Gurk-Brothers, Conan Furlong und viele mehr. Vier Teams mit FC Bayern München-Superstars und Fußball-Helden wie Ailton und Hans Sarpei sowie den beliebtesten Social Media Giganten aus Deutschland werden zunächst im Modus "Jeder gegen Jeden" antreten und anschließend in einem kleinem und einem großen Finale die diesjährigen Sieger auf dem Kunstrasen-Kleinfeld ausspielen.

Die Zuschauer im Telekom Dome dürfen sich auf jede Menge Emotionen und pure Freude am Fußball freuen. Zusammen mit einem attraktiven Rahmenprogramm wird der Star-Kick ein außergewöhnliches Fest für die ganze Familie. SPOX verlost gemeinsam mit der Telekom 5x2 Eintrittskarten für den Star-Kick. On Top gibt es für die Hauptgewinner auch ein "Meet and Greet" mit einer FC-Bayern-Legende.

Und wer bei unserer Verlosung kein Glück hat: Tickets und alle Infos gibt es unter www.telekom.de/starkick24.

Um zu gewinnen, schicke bitte bis Sonntag, 10.11.2024, 12 Uhr, eine Mail an info@spox.com mit dem Betreff Star-Kick 2024.

Viel Glück!

Ohne Gewähr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen.