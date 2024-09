"In einer Partie wurden ausschließlich Eigentore erzielt": Manipulationsverdacht im deutschen Fußball

Welche Spiele ganz konkret unter Verdacht stehen, wurde in dem Bericht nicht genannt. Es soll aber zu teilweise auffälligen Entscheidungen der Schiedsrichter oder Fehlern von Torhütern und Abwehrspielern gekommen sein, "in einer Partie wurden sogar ausschließlich Eigentore erzielt", hieß es in dem Bericht.

Der Fußball wurde in der Vergangenheit immer wieder von Manipulationsskandalen erschüttert, traurige Berühmtheit erlangten in Deutschland vor allem der "Bundesliga-Skandal" von 1971 und der Wettskandal um den ehemaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer 2005.