Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt welche Spiele am Samstag im TV und Livestream?

Die Übersicht mit den verschiedenen Partien findet Ihr weiter unten, hier gibt es erstmal die Übertragungssituation.

Fangen wir an mit dem wohl wichtigsten Spiel des Tages: dem olympischen Finale zwischen Brasilien und den USA. Dieses Duell wird zum einen die ARD im Rahmen der Olympia-Konferenz und im Einzelstream über die Mediathek begleiten, zum anderen aber auch Eurosport. Letztere Übertragung findet Ihr online über discovery+ und DAZN.

Die 2. Bundesliga liegt wie gewohnt in der Hand von Sky (Livestream via SkyGo, WOW). Der Pay-TV-Sender wird eine Konferenzschaltung und die Einzelspiele anbieten, los geht es mit den Vorberichten um 12.10 Uhr. Zum Topspiel habt Ihr neben Sky noch eine kostenlose Alternative, nämlich Sport1. Auch dieser Sender bietet einen Livestream an.

Auch in Liga drei sind die Übertragungsrechte unverändert: MagentaSport überträgt sämtliche Duelle im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream, die Sendungen könnt Ihr gegen eine einmalige Gebühr auch bei OneFootball buchen. Nur für VfL Osnabrück vs. Erzgebirge Aue ist mit dem MDR auch ein kostenfreier Sender am Start (Livestream: ARD-Mediathek).

Und bei den Testspielen? Da gibt es verschiedenste Optionen. Den Bayern-Test beispielsweise könnt Ihr nur kostenpflichtig im Stream über FC Bayern.tv plus empfangen, einige weitere, darunter RB Leipzig gegen PSG, findet Ihr kostenfrei auf den YouTube-Kanälen der Vereine. VfB Stuttgart gegen Athletic Bilbao ist dagegen kostenlos bei DAZN zu sehen.