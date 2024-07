Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt welche Spiele am Samstag im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 27. Juli, stehen einmal mehr haufenweise Fußballspiele an. Neben dem Olympia-Turnier in Paris geht auch in zahlreichen Testspielen zur Sache.

Fußball heute: Die wichtigsten Vereinsspiele am 27. Juli im Überblick

Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 13.00 Uhr Wehen Wiesbaden FC Metz 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig VfL Osnabrück 14.00 Uhr Arminia Bielefeld FC Emmen 14.00 Uhr SV Darmstadt 98 Coventry 14.00 Uhr SV Elversberg Viktoria Köln 14.00 Uhr FC Ingolstadt SSV Ulm 14.00 Uhr 1. FSV Mainz 05 Preußen Münster 15.00 Uhr Hansa Rostock Lazio Rom 15.00 Uhr TS Galaxy FC Augsburg 15.30 Uhr Hannover 96 VfL Wolfsburg 15.30 Uhr Karlsruher SC Strasbourg 16.00 Uhr Ipswich Town Fortuna Düsseldorf 16.00 Uhr Udinese 1. FC Köln 17.00 Uhr Union Berlin Glasgow Rangers

Fußball heute: Die Männer-Olympiaspiele am 27. Juli im Überblick