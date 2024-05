Social-Media-Post: Mesut Özil streicht Israel von der Landkarte

In einem Instagram-Beitrag ist eine Landkarte Israels zu sehen, worauf das Wort Israel mit einem roten Kreuz überdeckt wurde. Ein paar Zentimeter darunter steht "Palästina" in blauer Schrift geschrieben.

Der öffentliche Post, den rund 28 Millionen Follower von Özil in ihre Story gespült bekommen haben, lässt den Schluss zu, der Weltmeister von 2024 würde dem Staat Israel das Existenzrecht absprechen.

In einem weiteren Beitrag in Özils Story ist Israels Premier Benjamin Netanjahu in oranger Kleidung und hinter Gittern zu sehen. "Kriegsverbrecher. Kindermörder und Genozid. Satanyahu", ist ebenfalls zu lesen. Bilder von brennenden Zelten und Kinderhänden folgen in der Fotostrecke.

Özil hatte sich bereits im vergangenen Jahr zum Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel und die darauffolgende Reaktion Israels geäußert und einen Beitrag mit dem Hashtag "Free Palestine" versehen.

Der nun schon sieben Monate andauernde Krieg hat schon tausende Todesopfer zur Folge. Frieden ist noch nicht in Sicht.