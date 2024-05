Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sachsenpokal im TV und Livestream?

Wer den Sachsenpokal heute nicht verpassen möchte, muss im Free-TV bei der ARD vorbeischauen. Der öffentlich-rechtliche Sender besitzt die Übertragungsrechte und zeigt das Spiel im Rahmen einer Konferenz, die die Endspiele der Landespokale beinhaltet, live mit. In der Sendung ab 15.45 Uhr werden auch Sonnenhof Großaspach vs. VfR Aalen (WFV-Pokal), Energie Cottbus vs. Babelsberg (Brandenburgischer Landespokal) und RW Oberhausen vs. Rot-Weiss Essen (Niederrheinpokal) angeboten. Später geht es mit weiteren Pokalfinals weiter.

Kostenlos sind dieselben Livebilder auch im Livestream bei sportschau.de zu sehen.