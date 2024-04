Real Madrid vs. FC Barcelona - Deutsche beim Clásico: Özils Ausraster und Netzers Debakel

27. November 1982: Real Madrid - FC Barcelona 0:2 (Liga)

Udo Lattek als Trainer, die Fabeltechniker Bernd Schuster und Diego Maradona im Mittelfeld. Das funktionierte bei Barça selten und noch seltener so gut wie in diesem Spiel. Lattek, der sich in Scharmützeln mit Maradona aufrieb, musste rund drei Monate später gehen, für den Argentinier war 1984 Schluss. Schuster blieb bis 1986 und wechselte dann - zu Real. Neben Walter Rositzky in den 1910er-Jahren ist er der einzige Deutsche, der für beide Klubs gespielt hat.

10. Mai 1997: FC Barcelona - Real Madrid 1:0 (Liga)

Bodo Illgner spielte neun Clásicos für Real, trotz der Niederlage war dies der beste des 1990er-Weltmeister-Torwarts. Nur einen Treffer von Ronaldo ließ er zu, Real gewann den direkten Vergleich gegen Barça, der aber letztlich nicht mehr ausschlaggebend sein sollte - die Königlichen holten mit zwei Punkten Vorsprung den Titel.