Jetzt Football Manager 2024 Touch bei Apple Arcade spielen: Wie funktioniert das? Alle Informationen und Anleitung

Was ist Football Manager 2024 Touch?

Football Manager 2024 Touch ist eine abgespeckte Version von Football Manager 2024, die für Spieler optimiert ist, die das kultige Spiel spielen wollen, ohne sich dabei zu sehr in Details zu verzetteln.

Bei FM24 Touch kann man sich aber natürlich auch um die gewöhnlichen Aufgaben eines Trainers oder Managers kümmern: Taktische Vorbereitung, Transfers, Training, Standardsituationen und die Beziehungen zu den Spielern. Man hat also auch hier sehr viel Kontrolle über sein Team.

Außerdem können die Spiele wie gewohnt über die 3D-Match-Engine verfolgt werden, sodass der Unterschied zur Vollversion des Spiels auch in dieser Hinsicht minimal ist.

Eine faszinierende Neuerung ist, dass es auch in FM24 Touch nun drei neue Spielmodi gibt, die man erkunden kann.

Diese sind: Erstens Original, wo Spieler bei den Klubs sind, bei denen sie in der Datenbank zum Start Deines Spiels auch unter Vertrag stehen. Zweitens Real World, wo die Spieler bei den Klubs starten, bei denen sie am Startzeitpunkt Deines Spiels im echten Leben waren, und dann zu den Vereinen wechseln, zu denen sie auch normal gewechselt wären. Und drittens Your World, wo die Budgets zum Start festgelegt werden und alle zukünftigen Transfers gecancelt werden - die Geschichte verändert sich also.