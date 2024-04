RB Salzburg vs. Sturm Graz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreichische Meistergruppe im TV und Livestream?

Den 29. Spieltag in der Meistergruppe beschließen am heutigen Sonntag, dem 27. April, RB Salzburg und Sturm Graz. In der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg geht es um 17 Uhr los.

Meistergruppe: Die Spiele am 29. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast So, 28. April 14.30 Uhr Linzer ASK Rapid Wien So, 28. April 14.30 Uhr TSV Hartberg Austria Klagenfurt So, 28. April 17 Uhr RB Salzburg Sturm Graz

Die Rahmenbedingungen sind geklärt, aber was ist mit den wichtigsten Infos: Wo läuft Salzburg gegen Graz im TV und Livestream? SPOX klärt auf!