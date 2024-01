Karlsruher SC vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte in Deutschland läuft auf Hochtouren. Nicht nur die Bundesligisten, sondern auch die Zweit- und Drittligisten befinden sich aktuell wieder im Training.

So auch der Zweitligist Karlsruher SC und der Drittligist SSV Ulm, die am heutigen Freitag, den 5. Januar, im Rahmen eines Testspiels gegeneinander antreten. Die Begegnung wird um 13.30 Uhr auf Platz 2 im Wildparkstadion in Karlsruhe angestoßen.