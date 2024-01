Jadon Sancho vor Comeback beim BVB: Nur bei zwei Spielern zahlte sich eine Rückkehr zu Borussia Dortmund absolut aus

© getty

Mario Götze

Das "Jahrhunderttalent" sprühte nach seinem Sprung zu den BVB-Profis 2010 vor Spielwitz, Ideen und Torgefahr. "Er war einfach unglaublich", sagte Förderer Klopp: "Er ist der Beste, den ich je trainiert habe." Und doch brach Götze Klopp und den BVB-Fans im April 2013 das Herz. Denn da wurde der Wechsel des Musterschülers zum FC Bayern bekannt - kurz vor dem CL-Halbfinale des BVB gegen Real Madrid. Fan-Plakate wie "Judas" oder "Gotz€" folgten.

Nach drei Jahren beim FCB, in denen Götze zwar statistisch gesehen gut spielte, aber nie richtig glücklich wurde, kehrte er als Persona non grata zum BVB zurück. Eine schlimme Stoffwechsel-Erkrankung warf ihn zurück, die Leistungen stimmten nicht. Doch er kam zurück und zeigte in der Saison 2018/19 viele Facetten des "alten" Götze. 14 Torebeteiligungen in der Bundesliga machten Lust auf mehr, auch wenn der BVB die Meisterschaft trotz großen Vorsprungs verpassen sollte.

In der Saison 19/20 konnte Götze aber nicht mehr an seiner positiven Entwicklung anknüpfen und verkam zum Reservisten. Nach 219 Spielen für die Borussia (45 Tore, 61 Vorlagen) war Schluss. Mittlerweile zurück in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt, wo er sein Talent immer wieder Aufblitzen lässt.