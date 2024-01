Dynamo Dresden vs. FK Pardubice heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Während die Bundesliga am vergangenen Freitag wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat, befinden sich die Drittligisten noch in der Vorbereitungsphase, so auch Dynamo Dresden. Die Sachsen bestreiten am heutigen Sonntag (14. Januar) ihr drittes Testspiel innerhalb von acht Tagen (2:2 vs. 1. FC Magdeburg und 3:0 vs. 1. FC Kaiserslautern), dabei treffen sie auf den 13. der tschechischen 1. Liga, auf den FK Pardubice.

Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen und auf dem Walter-Fritzsch-Akademie Rasenplatz 1 in Dresden ausgetragen.