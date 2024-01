Bayer Leverkusen vs. FC Venedig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Vier Tage nach dem Trainingsauftakt im Jahr 2024 steht für den Bundesligaprimus Bayer Leverkusen auch schon das erste Testspiel auf dem Programm.

In der heimischen BayArena in Leverkusen empfängt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso den FC Venedig aus der Serie B in Italien. Genau vor einem Jahr hatte es dieses Duell schon einmal gegeben, damals setzte sich die Werkself mit 2:1 durch.

Aufgrund des parallel stattfindenden Afrika-Cups wird die Werkself auf vier Spieler verzichten müssen. Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Victor Boniface (Nigeria) und Odilon Koussonou (Elfenbeinküste) und Amine Adli (Marokko) sind allesamt für ihre Länder abgestellt.

Im folgenden erfahrt Ihr, wie Ihr das Match zwischen Leverkusen und dem FC Venedig heute live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.