Transfermarkt: Wann öffnet und schließt das Transferfenster der Bundesliga, Premier League und Co. im Winter?

Die europäischen Topligen öffnen ihre Fenster zu ähnlichen Zeitpunkten. So dürfen in der deutschen Bundesliga, in der französischen Ligue 1 und in der englischen Premier League bereits ab dem 1. Januar 2024 Spieler von anderen Teams fest verpflichtet oder ausgeliehen werden. Die italienische Serie A und die spanische Primera Division folgen einen Tag später. Dies gilt auch für die Eredivisie in den Niederlanden.

All diese genannten Ligen öffnen zwar nicht am selben Tag, dafür werden sie jedoch am selben Tag geschlossen: am 1. Februar 2024, also einen Monat nach Öffnung.

Das Fenster der portugiesischen Primeira Division ist um einen Tag nach hinten versetzt. In Österreich können vom 7. Januar bis 6. Februar Spieler verpflichtet oder ausgeliehen werden. In der türkischen Süper Lig sind vom 11. Januar bis 9. Februar und in der Schweizer Super League vom 18. Januar bis 15. Februar Vereinswechsel möglich.

Wechsel funktionieren auch nach Ablauf der Periode, allerdings nur wenn das Fenster des aufnehmenden Vereins noch offen ist.