Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Donnerstag im TV und Livestream?

Im Free-TV ist keines dieser Spiele zu sehen, stattdessen müsst Ihr nach kostenpflichtigen Alternativen Ausschau halten. Für die spanische Primera Division wird beispielsweise ein gültiges Abonnement für DAZN benötigt, da der Streamingdienst die Rechte an der Liga besitzt. So seht Ihr heute also die drei Ligaspiele, allerdings braucht Ihr dafür ein DAZN-Super-Sports- oder DAZN-Unlimited-Paket.

Auch was die Coppa Italia und den FA Cup betrifft, geht kein Weg an DAZN vorbei. Einen wichtigen Unterschied im Vergleich zur Primera Division gibt es jedoch: Die Coppa-Italia- und FA-Cup-Spiele lassen sich zusätzlich auch mit einem DAZN-World-Abo verfolgen. In diesem Fall habt Ihr also die Wahl zwischen den drei Optionen.