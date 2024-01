Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream?

Auch heute wird auf Europas Plätzen Fußball gespielt. Wo genau und wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Der zweite Tag im neuen Jahr hat ebenfalls Fußball zu bieten. In gleich mehreren Ländern stehen Spiele in verschiedenen Wettbewerben an. So wird in der spanischen Primera Division der Meisterschaftsbetrieb wieder fortgesetzt. Auch in der englischen Premier League wird gespielt. In Italien findet das Coppa-Italia-Duell zwischen der AC Milan und Cagliari statt.

FUSSBALL AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!