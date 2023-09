In der Nations League der Frauen bestreitet Deutschland heute das zweite Gruppenspiel. Wo die Partie gegen Island im Free-TV und im Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen war nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland auch der Start in die neugeschaffene Nations League nicht von Erfolg geprägt. Zum Start verloren die von Co-Trainerin Britta Carlson betreuten Frauen in Dänemark mit 0:2. Am heutigen Dienstag steht bereits das zweite Gruppenspiel an. Im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion ertönt der Anpfiff um 18.15 Uhr.

Island gewann sein erstes Spiel gegen Wales mit 1:0. Will Deutschland die Gruppe 3 der höchsten Liga A gewinnen, sollte heute gegen die Frauen von der Insel im Norden Europas ein Sieg her. Auch heute wird die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Teckenburg nicht auf der Bank sitzen. Nur die Sieger der vier Vorrundengruppen erreichen das Halbfinale und spielen dann um zwei Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

"Klar ist, dass wir das Spiel definitiv gewinnen müssen", sagte Kapitänin Alexandra Popp. Nicht komplett ausgeschlossen ist, dass das brisante Nations-League-Spiel gegen Island Popps 133. und letztes Länderspiel werden könnte, denn: "Alles, was danach kommt, wird man sehen." Ausgerechnet die Anführerin sorgt bei den verunsicherten Vize-Europameisterinnen für ein weiteres dickes Fragezeichen.

DFB-Frauen: Wo läuft Deutschland vs. Island heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Frauen-Nationalmannschaft! Das Nations-League-Spiel gegen Island läuft heute live im Free-TV. Die Übertragungsrechte dafür hat sich das ZDF gesichert. Die Live-Übertragung um 17.55 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Claudia Neumann

Moderatorin: Katja Streso

Expertin: Kathrin Lehmann

Zusätzlich bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an, den Ihr in der ZDF-Mediathek, auf der Homepage des "Zweiten" und über die App "ZDFmediathek & Live TV" abrufen könnt.

© getty Britta Carlson vertritt auch heute die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

DFB-Frauen: Wo läuft Deutschland vs. Island heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Kleinherne, Rauch - Oberdorf - Magull, Lohmann - Brand, Bühl - Popp

Frohms - Gwinn, Hendrich, Kleinherne, Rauch - Oberdorf - Magull, Lohmann - Brand, Bühl - Popp Island: Ivarsdottir - Arnardottir, Viggosdottir, Sigurdardottir, Jessen - Jonsdottir, Antonsdottir, Magnusdottir, Andradottir - Vilhjalmsdottir - H. Eiriksdottir

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3