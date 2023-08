Am heutigen Samstag empfängt RB Leipzig UD Las Palmas zum Duell. Alle Informationen zu der Übertragung des Testspiels und wo Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im Rahmen seiner offiziellen Saisoneröffnung absolviert RB Leipzig am heutigen Samstag, den 5. August, gegen UD Las Palmas ein Testspiel. Die Partie gegen den LaLiga-Aufsteiger wird um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

RB Leipzig hatte ursprünglich geplant die Generalprobe für die kommende Saison gegen PSG zu absolvieren. Paris Saint-Germain sagte die Begegnung jedoch kurzfristig ab, im letzten Testspiel vor dem Saisonstart geht es für das Team von Marco Rose somit gegen UD Las Palmas.

RB Leipzig vs. UD Las Palmas heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Leider gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Infos zur Übertragung der Partie zwischen Leipzig und Las Palmas.

RB Leipzig vs. UD Las Palmas heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Partie: RB Leipzig vs. UD Las Palmas

RB Leipzig vs. UD Las Palmas Datum: 5. August

5. August Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Übertragung im TV: tba

Übertragung im Livestream: tba

RB Leipzig vs. UD Las Palmas heute live, Übertragung: Testspiel im Liveticker

Für RB Leipzig startet die neue Saison in einer Woche mit dem Supercupduell gegen den FC Bayern München. Die Partie, sowie alle weiteren Pflichtspiele der Leipziger, könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Bundesliga, Saison 2023/24: Der 1. Spieltag im Überblick