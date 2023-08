FC Bayern München vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München setzt seine Vorbereitungsphase heute mit einem Testspiel gegen den FC Liverpool fort. SPOX zeigt, wie Ihr das Spektakel in Singapur live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nachdem sich der FC Bayern München vor einer Woche noch mit Manchester City duellierte und 1:2 verlor, geht es am heutigen Mittwoch, den 2. August, gegen einen weiteren Topklub aus der englischen Premier League weiter. Im Nationalstadion in Kallang, Singapur, trifft der deutsche Meister auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Die Partie wird um 13.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Für den FCB ist der heutige Auftritt der dritte Test im Rahmen der Asientour, der vierte der gesamten Vorbereitungsphase. Danach geht es für die Münchner auf deutschem Boden weiter, wenn am 7. August in Unterhaching die AS Monaco wartet.

FC Bayern München vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV und Livestream

Für die Übertragung des Testspiels sind gleich mehrere Anbieter verantwortlich. Zum einen wurde RTL mit der Übertragung im Free-TV beauftragt. Darüber hinaus stellt der Privatsender bei RTL+ einen Livestream zur Verfügung.

Mit einer TV- und Livestream-Übertragung ist auch Sky ausgestattet. Kunden des Pay-TV-Senders müssen entweder Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) oder Sky Sport Premier League anmachen. Auf diesen vier Kanälen beginnt die Vorberichterstattung um 13.15 Uhr, danach führt Euch Kommentator Timo Schäfers durch das Spielgeschehen.

Für den Sky-Livestream wird ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Weiters bietet auch DAZN eine Option, Bayern München gegen Liverpool live zu verfolgen. Der Streamingdienst startet wenige Augenblicke vor Anpfiff in die Übertragung und setzt Mario Rieker als Kommentatoren ein.

DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World - so heißen die drei Abo-Pakete, die Euch den Weg zum DAZN-Angebot entsperren, wobei nur das Unlimited-Paket alles anbietet.

FC Bayern München vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im Liveticker

Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, das Testspiel bei SPOX im Liveticker zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool.

FC Bayern München vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. FC Liverpool

FC Bayern München vs. FC Liverpool Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 2. August 2023

2. August 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Nationalstadion, Kallang (Singapur)

Nationalstadion, Kallang (Singapur) TV: Sky, RTL

Livestream: SkyGo, WOW, RTL+, DAZN

Liveticker: SPOX

