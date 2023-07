Der TV-Blackout bei der Frauen-WM in Neuseeland und Australien wurde abgewendet, sowohl die ARD als auch das ZDF haben sich Übertragungsrechte gesichert. SPOX zeigt die Kommentatoren, Experten und Moderatoren, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern im Einsatz sind.

Es waren zähe Verhandlungen, bis sich die Rundfunksender und die FIFA bezüglich der Übertragung der Frauen-WM geeinigt hatten. Mitte Juni gelang jedoch der Durchbruch, in Deutschland werden alle Spiele kostenlos in der ARD und dem ZDF zu sehen sein.

Darüber hinaus stellen die beiden Sender einen kostenfreien Livestream zur Verfügung. Die Aufteilung der Spiele ist bislang aber noch nicht bekannt.

Teilweise klar ist dafür, welche Kommentatoren, Experten und Moderatoren für die beiden Sender im Einsatz sind. SPOX klärt auf.

Frauen WM 2023: Kommentatoren, Experten, Moderatoren bei ARD und ZDF

Sowohl die ARD als auch ZDF werden trotz der weiten Strecke nach Australien und Neuseeland vor Ort sein. Vieles findet jedoch auch aus Deutschland statt.

Frauen WM 2023: Kommentatoren, Experten, Moderatoren bei ZDF

Das ZDF wird mit einem kleinen Team zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland fliegen. Mit dabei ist Kommentatorin Claudia Neumann, die zuletzt das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand begleitet hatte.

Ebenfalls als Kommentatoren im Einsatz sind Norbert Galeske, Oliver Schmidt, Martin Schneider, Daniel Pinschower und Heiko Klasen. Sie alle werden die Spiele allerdings aus Mainz begleiten.

Gleiches gilt für Moderator Sven Voss. Aus dem DFB-Quartier wird außerdem Lena Kesting berichten.

© getty Claudia Neumann ist für das ZDF im Einsatz.

Frauen WM 2023: Kommentatoren, Experten, Moderatoren bei ARD

Von der ARD werden maximal 15 Menschen vor Ort sein. Dabei ist sicher, dass der Heimatsender der "Tagesschau" aus einem bestehenden Studio des NDR aus Hamburg senden wird. Dort wird Moderator Claus Lufen durch die jeweiligen Tage begleiten.

Als Expertin ist die ehemalige Spielerin Nia Künzer im Einsatz. Den Kommentar werden Christina Graf, Stephanie Baczyk und Bernd Schmelzer übernehmen.

Frauen WM 2023: Zeitplan und Termine

Die Weltmeisterschaft der Frauen in Neuseeland und Australien beginnt am 20. Juli, das Finale findet genau einen Monat später am 20. August statt. Aufgrund der enormen Zeitverschiebung werden die Spiele teilweise schon in den frühen Morgenstunden angepfiffen. Manche Spiele beginnen bereits um 3 Uhr deutscher Zeit.

Gruppenphase: 20. Juli - 3. August 2023

Achtelfinale: 5. - 8. August 2023

Viertelfinale: 11. - 12. August 2023

Halbfinale: 15. - 16. August 2023

Spiel um Platz 3: 19. August 2023

Finale: 20. August 2023

© getty

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Spielplan der DFB-Frauen

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden allesamt zu noch humanen Zeiten am frühen bis späten Vormittag ausgetragen. Auf die DFB-Frauen warten in Gruppe H Marokko, Südkorea und Kolumbien als Gegner.

Deutschland bei der Frauen WM 2023: Gruppe H

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023,10.30 Uhr Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023, 11.30 Uhr Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023, 12 Uhr Südkorea Deutschland Brisbane

Frauen WM 2023: Deutschlands erweiterter Kader

Fünf Spielerinnen aus dem 28-köpfigen Aufgebot dürfen die Reise nach Australien und Neuseeland nicht antreten. Klarheit soll nach dem finalen Testspiel gegen Sambia am 7. Juli herrschen.