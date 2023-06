Im Conference-League-Finale trifft die AC Florenz heute ab 21 Uhr auf West Ham United. Hier gibt es das Spiel im Liveticker.

Zwischen dem Europa-League-Finale und Champions League-Finale treten am heutigen Abend die AC Florenz und West Ham United in Prag zum Finale der Conference League an. SPOX tickert die Partie live mit.

AC Florenz vs. West Ham United: Finale der Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bis zum Ende zittern musste die AC Florenz im Halbfinalduell mit dem Schweizer Vertreter FC Basel. Erst in der neunten Minute der Verlängerung erzielte Antonin Barak das entscheidende 3:1 für die Italiener. Souveräner ging West Ham United die Sache an. Auf den 2:1-Hinspielerfolg gegen AZ Alkmaarfolgte in den Niederlanden ein 1:0-Sieg. Leicht favorisiert dürften die Londoner ins heutige Finale gehen.

Vor Beginn: Das Duell um den Pokal findet in der Eden Aréna in Prag, Tschechien, statt. Um 21 Uhr pfeift der Spanier Carlos del Cerro Grand die Partie an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale der Conference League zwischen der AC Florenz und West Ham United.

© getty Auf dem Weg zum Triumph: Thilo Kehrer kämpft mit West Ham United um den Titel in der Conference League.

AC Florenz vs. West Ham United: Finale der Conference League live im TV und Livestream

Wie auch in der Europa-League ist RTL für die Übertragung der Conference League verantwortlich. Der Privatsender zeigt das Finale der Conference League allerdings nicht im Hauptprogramm, sondern bei NITRO. Eine weitere Option bietet der Livestream bei RTL+. Um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung, Zugriff auf den Livestream von RTL+ bekommt man nur mit einem gültigen Abonnement, der mit Kosten verbunden ist.

AC Florenz vs. West Ham United: Finale der Conference League

Datum Finalist 1 Finalist 2 Ort Mi., 07.06. AC Florenz West Ham United Eden Aréna, Prag (Tschechien)