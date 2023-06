Socca World Cup 2023: Die wichtigsten Informationen zur Kleinfeldfußball-WM in Essen

Ein Highlight für alle Freunde des Kleinfeldfußballs: Der Socca World Cup wird Anfang Juni in Essen stattfinden. SPOX zeigt, was es damit auf sich hat und gibt Informationen zum Ablauf des Turniers.

Hier geht's zum Trailer des Events.

An der Weltmeisterschaft im Kleinfeldfußball nehmen vom 2. bis zum 11. Juni 40 Nationalmannschaften von sechs Kontinenten teil. Auch Deutschland ist mit von der Partie. Gespielt wird in einem eigens errichteten Stadion auf dem Kennedyplatz in Essen.

Neben den 2.500 kostenfreien Plätzen auf der Tribüne, wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein Fan Village, das zahlreiche Mitmach-Aktionen bereithalten wird. Außerdem sind Konzerte in der Arena geplant.

"Essen steht für seine Gastfreundschaft und Sportbegeisterung. Eine solche Veranstaltung ist daher bei uns genau richtig", erklärte Oberbürgermeister Thomas Kufen. Es sei wichtig, nach der Pandemie, wieder gemeinsam Erlebnisse zu teilen.

Das Turnier wird vom 2012 gegründeten Deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbandes (DKFV) ausgerichtet. "Wir planen in der Innenstadt ein regelrechtes Feuerwerk zu zünden", sagt Julia Colter, Leiterin des Organisationskomitees.

"Der erste Schritt ist getan", sagte DKFV-Präsident Christoph Köchy: "Nun brauchen wir Partner aus der Wirtschaft, die unser Vorhaben unterstützen. Aber wir sind optimistisch, dass sich diese einzigartige Gelegenheit niemand entgehen lassen will."

© Socca World Cup

Socca World Cup: Die Gruppengegner von Deutschland

Der Dachverband, International Socca Federation (ISF), freut sich ebenfalls auf das Ereignis. "Die intensive Unterstützung Seitens der Stadt Essen, der einzigartige Spielort und die hervorragende Erreichbarkeit über verschiedene Transportwege, waren einige der Gründe, warum die Bewerbung aus Deutschland den Zuschlag bekommen hat", betonte Geschäftsführer Thanos Papadopoulos.

Deutschland hatte die Kleinfeldfußball-WM bereits 2018 gewonnen. Im eigenen Land soll der nächste Titel folgen. Vorher muss aber die Gruppenphase überstanden werden.

Zum Auftakt am 2. Juni wartet Chile auf die deutsche Mannschaft. Die weiteren Gegner sind der Oman und Zypern.

Pro Nation stehen jeweils fünf Spieler auf dem Platz, die beliebig ein- und ausgetauscht werden können. Eine Partie dauert zweimal 20 Minuten. Steht kein Sieger fest, findet ein Neunmeterschießen statt.