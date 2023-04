In der Premier League holen der FC Chelsea und der FC Liverpool heute eine Partie des 8. Spieltags nach. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der FC Chelsea und der FC Liverpool bestreiten heute in der Premier League ein Nachholspiel. Wer findet den Weg aus der Krise? Das und alles weitere rund um das Spiel erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Chelsea vs. FC Liverpool: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Duell der Enttäuschten! Chelsea liegt in der Tabelle nur auf Platz elf, nicht wesentlich besser sieht es für den Tabellenachten FC Liverpool aus. Um in der nächsten Saison international zu spielen, müssen beide Mannschaften im weiteren Saisonverlauf eine Siegesserie starten. Bei Chelsea sitzt für den am vergangenen Sontag entlassenen Graham Potter dessen bisheriger Assistent Bruno Saltor auf der Trainerbank.

Vor Beginn: Die Nachholpartie des 8. Spieltags wird heute um 21 Uhr an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Premier-League-Begegnung FC Chelsea gegen den FC Liverpool.

Chelsea vs. FC Liverpool: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen:

Chelsea: Kepa - Cuccurella, Koulibaly, James - Chilwell, Kovacic, Fernandez, Loftus-Cheek - Mudryk, Havertz - Joao Felix

Kepa - Cuccurella, Koulibaly, James - Chilwell, Kovacic, Fernandez, Loftus-Cheek - Mudryk, Havertz - Joao Felix Liverpool: Alisson - Robertson, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold - Henderson, Fabinho, Elliott - Jota, Gakpo, Salah

Chelsea vs. FC Liverpool: Premier League heute live im TV und Livestream

Gezeigt wird das Spiel heute exklusiv auf dem Sender Sky Sport Premier League. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.50 Uhr, danach kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld die Partie.

Sky bietet zum Spiel auch einen Livestream an. Auf diesen könnt Ihr via SkyGo oder WOW zugreifen.

Zusätzlich bietet Sky eine interessante Konferenz an. Auf Sky Top Event wird abwechselnd von Chelsea vs. FC Liverpool und dem DFB-Pokal-Kracher FC Bayern München vs. SC Freiburg berichtet.

