PSG vs. Al-Nassr, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Am heutigen Tag kommt es zum Testspiel zwischen PSG und den Allstars von Al-Nassr und Al-Hilal. Cristiano Ronaldo trifft dabei mit seinem neuen Klub auf Lionel Messi und Co. Alle Informationen zu der Begegnung und wo Ihr das Testspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Donnerstag, den 19. Januar, trifft PSG auf das Allstarteam von Al-Nassr und Al-Hilal. Das Testspiel beginnt um 18 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort des Duells dient das König-Fahd-Stadion in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.

Im Fokus der Aufmerksamkeit steht am heutigen Tag Cristiano Ronaldo. Nach seinem aufsehenerregenden Abgang von Manchester United heuerte der Weltstar vor wenigen Wochen bei Al-Nassr in Saudi-Arabien an. In der Liga kam er für seinen Verein noch nicht zum Einsatz. Debütiert Ronaldo heute im Duell gegen PSG für im Allstarteam von Al-Nassr und Al-Hilal? In diesem Fall könnte er auf seinen langjährigen Rivalen Lionel Messi treffen, der seit 2021 bei PSG seine Schuhe schnürt.

Der Auftakt nach der WM-Pause verlief für PSG alles andere als rund. In den vergangenen Pflichtspielen nach der Weltmeisterschaft holte Paris Saint-Germain drei Siege, auswärts musste das Team von Christophe Galtier aber auch zwei Niederlagen einstecken. Gegen Stade Rennes verlor PSG zuletzt in der Liga mit 0:1. Holen sich die Pariser heute mit einem Sieg gegen die Allstars von Al-Hilal und Al-Nassr Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben?

Datum Anpfiff Begegnung Stadion Donnerstag, 19. Januar 18 Uhr PSG vs. Allstars Al-Hilal und Al-Nassr König-Fahd-Stadion, Riad (Saudi-Arabien)

© getty Tritt PSG heute mit seinen Topstars an?

Der Anbieter Shahid, der sämtliche Übertragungsrechte an der saudi-arabischen Liga (Saudi Pro League) und am Pokalwettbewerb besitzt, ist auch fürs Testspiel zwischen PSG und Al-Nassr verantwortlich. Kostenlos ist der Anbieter jedoch nicht, ein Abonnement ist notwendig. Dieses besteht aus dem Monatsabo, das monatlich 12,99 Euro kostet, und dem Jahresabo, für das 119,99 Euro jährlich fällig werden.

Auch der Sport-Fernsehsender beIN Sports bietet das Spektakel live an.

© getty Cristiano Ronaldo steht seit einigen Wochen bei Al-Nassr unter Vertrag.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Die Erfolge im Vergleich

Die individuellen Auszeichnungen:

Cristiano Ronaldo Award Lionel Messi 5 Ballon d'Or 7 2 The Best FIFA Men's Player 1 4 European Golden Shoe 6 0 World Cup Golden Ball 2 4 UEFA Spieler der Jahres 3 14 FIFPro World XI 14 4 Spieler der Jahres (Liga) 6

Die Trophäen: