Cristiano Ronaldo und Lionel Messi dominieren seit einer Ewigkeit bereits den Fußball. Haufenweise Trophäen, Rekorde und individuelle Auszeichnungen auf beiden Seiten entfachten vor vielen Jahren ein Rennen um den GOAT-Titel, das heute noch für zahlreiche Debatten sorgt. SPOX zeigt Euch, was die Statistiken im Head-to-Head-Vergleich zu diesem Thema sagen.

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi - wer ist der GOAT (Greatest of all time)? Diese Frage dominiert bereits seit vielen Jahren den Fußball. Spieler, Trainer, Experten, Fans - so gut wie jeder hat seine eigene Meinung zu diesem Thema. Nicht selten artet die Debatte ins Toxische aus. Die eigene Meinung wird oftmals durch Klubloyalitäten, Ronaldos und Messis Aktionen außerhalb des Platzes und sogar von der eigenen Staatsangehörigkeit beeinflusst, sodass die Leistung der beiden auf dem Rasen anscheinend nicht mehr das Hauptkriterium ist.

Doch Tore, Assists und Titel - ob individuelle oder mit dem Klub/Nationalteam - gehören zwingend in die Debatte reingeworfen, denn Zahlen lügen bekanntermaßen nicht.

Genau dieser Aufgabe hat sich SPOX im Folgenden gewidmet. Es werden die Zahlen der beiden Superstars genauer betrachtet und verglichen, um so der Frage nach dem GOAT näherzukommen.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head

Was den Head-to-Head-Vergleich um einiges einfacher macht, ist, dass beide auf ähnlichen Positionen spielen. Während Ronaldo zu Beginn seiner Karriere bei Manchester United noch als Flügelspieler agierte, wechselte er später bei Real Madrid auf die Mittelstürmerposition, die er auch heute noch sein Zuhause nennt. Messi ist, was das betrifft, variabler. In der laufenden Saison lief er bei Paris Saint-Germain etwa bereits als Mittelstürmer, Flügelspieler und als offensiver Mittelfeldspieler auf. Unter Trainer Pep Guardiola revolutionierte der Argentinier zudem beim FC Barcelona die Position der falschen Neun.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head - Vereinstore

Da beide Angreifer sind, ist es auch nicht verwunderlich, dass sie in ihrer Karriere reichlich Tore geschossen haben. In dieser Angelegenheit hat Ronaldo jedoch noch die Nase vorn. Seinen 701 Vereinstreffern stehen 695 Messi-Tore gegenüber. Man muss aber mit einbeziehen, dass Ronaldo zwei Jahre älter ist als sein Kontrahent und dadurch mehr Zeit hatte, Tore zu schießen. Messis Durchschnitt pro Saison ist demnach höher als Ronaldos - 37,9 Tore gegen 35.

Messis beste Saison in Bezug auf geschossene Tore im Verein war 2011/12 als er unfassbare 73-mal traf. Ronaldos Bestwert liegt bei ebenfalls starken 61 (2014/15).

Cristiano Ronaldo Saison Lionel Messi 5 2002/03 - 6 2003/04 - 9 2004/05 1 12 2005/06 8 23 2006/07 17 42 2007/08 16 26 2008/09 38 33 2009/10 47 53 2010/11 53 60 2011/12 73 55 2012/13 60 51 2013/14 41 61 2014/15 58 51 2015/16 41 42 2016/17 54 44 2017/18 45 28 2018/19 51 37 2019/20 31 36 2020/21 38 24 2021/22 11 3 2022/23 12 701 Gesamt 695

© getty Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi - wer ist der GOAT?

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head - Assists im Verein (OPTA)

In Sachen Assists wird es dann deutlich. Messi steht aktuell bei 296 Torvorlagen im Verein, CR7 bei 201. Dies ist unter anderem auch den Positionen geschuldet, die die beiden spielen. Während Ronaldos Hauptaufgabe meistens nur im Schießen der Tore liegt, ist Messi nicht nur Goalgetter, sondern auch Spielmacher.

Cristiano Ronaldo Saison Lionel Messi 4 2002/03 0 6 2003/04 0 8 2004/05 0 8 2005/06 3 14 2006/07 3 7 2007/08 13 9 2008/09 17 8 2009/10 11 16 2010/11 23 15 2011/12 29 12 2012/13 15 14 2013/14 14 21 2014/15 27 15 2015/16 23 11 2016/17 16 8 2017/18 18 10 2018/19 19 5 2019/20 25 5 2020/21 12 3 2021/22 14 2 2022/23 14 201 Gesamt 296

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head - Champions-League-Statistiken

Auch in der Champions League, dem prestigeträchtigsten Wettbewerb auf Vereinsebene, nehmen sie sich nicht viel. Ronaldo traf in 183 Partien 140-mal, was 0,77 Tore pro Spiel bedeuten. Messi schoss in 161 Spielen 129 Treffer. Seine Tore-pro-Spiel-Statistik von 0,8 ist leicht besser.

Ronaldo führt mit seinen 140 Treffern die ewige Torschützenliste der Königsklasse vor Messi (129) an. Der Abstand auf den Drittplatzierten Robert Lewandowski (91) ist beträchtlich. Nachdem sich CR7 mit seinem Wechsel zum saudi-arabischen Spitzenreiter Al-Nassr aus dem europäischen Fußball verabschiedet hat, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Messi ihn noch überholt.

Cristiano Ronaldo Champions-League-Statistiken Lionel Messi 183 Einsätze 161 140 Tore 129 0,77 Tore pro Spiel 0,8

© getty Hat Lionel Messi mit dem WM-Sieg in Katar die GOAT-Debatte endgültig für sich entschieden?

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head - WM-Statistiken

Beide nahmen an fünf Weltmeisterschaften teil - Ronaldo für Portugal, Messi für Argentinien. Erst vor wenigen Wochen brach Messi Lothar Matthäus' Rekord für die meisten Einsätze, als er im Finale in Katar gegen Frankreich seinen 26. WM-Einsatz feierte. Er hat vier mehr als CR7.

Was die Tore angeht, können beide nicht wirklich an die Zahlen im Verein herankommen, Messi liegt mit seinen 13 Treffern immerhin auf Rang vier der Torschützen bei Weltmeisterschaften. Sieben davon schoss er in Katar, wo er mit Argentinien Weltmeister wurde.

Cristiano Ronaldo WM-Statistiken Lionel Messi 22 Einsätze 26 8 Tore 13 0.38 Tore pro Spiel 0.50

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head - Statistiken Nationalmannschaft

Ronaldo hat mit 196 Länderspielen die meisten aller Fußballer. Für die portugiesische Seleção schoss er 118 Tore - ebenfalls Rekord. Messi kann da nicht ganz mithalten. In seinen 172 Partien für die Albiceleste gelangen ihm 98 Treffer. Blickt man auf die Tore pro Spiel, hat Ronaldo ebenfalls die Nase vorn.

Cristiano Ronaldo Statistiken Nationalmannschaft Lionel Messi 196 Länderspiele 172 118 Länderspieltore 98 0,60 Tore pro Spiel 0,56

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head - Titel

Rekorde, Tore und Vorlagen bedeuten nicht will, wenn man all dies nicht in Trophäen ummünzen kann, ohne die man es nicht einmal in die Nähe einer GOAT-Diskussion schafft. Denn im Endeffekt geht es im Fußball um Titel, Meisterschaften und Pokale - und davon haben Ronaldo und Messi eine Menge gesammelt. Der Argentinier gewann in seiner langen Fußballkarriere 29 große Titel, Kontrahent Ronaldo dagegen 22 - erneut ist also Messi im Vorteil. Nicht jeder Titel ist jedoch gleich viel wert. Ein Champions-League-Pokal beispielsweise ist höher anzusiedeln als ein spanischer Supercup.

So hat Ronaldo fünf Champions-League-Titel (Rekord), Messi "nur" vier, wobei er bei Barças Triumph 2006 wegen einer Verletzung ab dem Viertelfinale keine Rolle mehr spielte.

© getty Cristiano Ronaldo gewann die Champions League fünfmal - einmal mehr als Messi.

Die Statistik der nationalen Meisterschaften spricht mit 11:7 für Messi. Im direkten Duell um die spanische Meisterschaft setzten sich Messi und Barcelona gegen Ronaldo und Real Madrid die meiste Zeit durch. Ronaldo darf dafür behaupten, in drei Ländern Meister geworden zu sein (in England mit Manchester United, in Spanien mit Real Madrid und in Italien mit Juventus Turin). LM10 hat auch mehr nationale Pokale gewonnen.

Lange Zeit hatte Ronaldo die bessere Nationalmannschaftskarriere, nachdem er 2016 Europameister wurde und 2019 die UEFA Nations League mit Portugal gewann. Doch auch in diesem Bereich hat sich das Blatt zugunsten Messis gewendet. Es begann 2021 mit dem Gewinn der Copa America und endete 2022 mit dem WM-Triumph in Katar. Unter anderem auch deswegen betrachtet der Großteil der Fußballwelt die GOAT-Frage wohl nun endgültig als beantwortet.

Cristiano Ronaldo Wettbewerb Lionel Messi 0 Weltmeisterschaft 1 1 Europameisterschaft / Copa America 1 1 Nations League / Finalissima 1 0 Olympische Spiele 1 7 Nationale Meisterschaften 11 5 Champions League 4 4 FIFA Klub-WM 3 4 Nationale Pokale (z.B. FA Cup, Copa del Rey, Coppa Italia usw.) 7 22 Gesamt 29

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wer ist besser und der GOAT? Die Statistiken im Head-to-Head - Individuelle Auszeichnungen

Messi gewinnt auch das Duell der individuellen Auszeichnungen. Den Ballon d'Or für den Weltfußballer gewann er siebenmal und somit zweimal mehr als Ronaldo. Messi bekam zudem 2014 und 2022 den Golden Ball für den besten Spieler der WM.

Dass es beide 14-mal in die FIFPro World XI geschafft haben, beweist einmal mehr, wie sehr sie den Fußball in den vergangenen eineinhalb Dekaden dominiert haben.