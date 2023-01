Borussia Dortmund absolviert heute gegen den Schweizer Topklub FC Basel das letzte Testspiel, bevor in einer Woche die Bundesliga wieder losgeht. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr das Duell live im TV und Livestream schauen könnt.

Im Zuge des Trainingslagers in der spanischen Küstenstadt Marbella bestreitet Borussia Dortmund am heutigen Freitag, den 13. Januar, sein nächstes Testspiel als Vorbereitung für die bevorstehende zweite Saisonhälfte. Nachdem die Schwarz-Gelben am Dienstag noch gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit 5:1 gewannen, geht es heute gegen den Schweizer Vizemeister FC Basel.

Die Partie beginnt um 15.30 Uhr, dabei wird nicht im üblichen Modus gespielt. Stattdessen haben beide Mannschaften viermal 30 Minuten vor sich. So kommt auch wirklich jeder Spieler zum Einsatz, der auch einsatzbereit ist.

BVB vs. FC Basel, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wie schon das Testspiel gegen Düsseldorf vor ein paar Tagen wird auch das heutige gegen den FC Basel live und in voller Länge bei Sky übertragen. Wieder ist Sky Sport News der Sender, den Ihr diesbezüglich aufsuchen müsst. Dort beginnt Augenblicke vor dem Anpfiff die Übertragung.

Darüber hinaus wird das Testspiel nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Um diesen nutzen zu können, wird ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

© getty Der BVB bestreitet heute sein letztes Testspiel, bevor es wieder mit der Bundesliga weitergeht.

Eine weitere Konstante in Bezug auf die Übertragung eines Dortmunder Testspiels ist BVB.tv geblieben. Allerdings ist auch der Zugriff darauf mit Kosten verbunden. Für BVB.tv wird ein Abonnement, das monatlich 1,99 Euro kostet, verlangt.

BVB vs. FC Basel, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, das Duell zwischen dem BVB und Basel im Liveticker bei SPOX zu verfolgen. Tore, Torchancen, Wechsel - bei uns verpasst Ihr nichts Wichtiges. Der Liveticker wird am Freitag pünktlich auf der Website erscheinen.

BVB vs. FC Basel, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Basel

Borussia Dortmund vs. FC Basel Wettbewerb: Vorbereitungsspiel

Vorbereitungsspiel Datum: 13. Januar 2022

13. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Marbella, Spanien

Marbella, Spanien TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, BVB.tv

Liveticker: SPOX

© imago images Sébastien Haller arbeitet nach seiner Hodenkrebserkrankung an seinem Comeback.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Am 22. Januar geht für den BVB gegen den FC Augsburg die Bundesliga wieder weiter. Mit dem Spiel soll auch die Mission Aufholjagd beginnen. Aktuell liegt der amtierende Vizemeister nämlich nur auf Rang sechs. Neun Punkte trennen die Schwarz-Gelben und Spitzenreiter FC Bayern München.