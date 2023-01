Der 1. FC Köln und der Hamburger SV stehen sich am heutigen Samstag in einem Testspiel gegenüber. Gibt es dazu eine Übertragung im TV und Livestream? Hier klärt SPOX darüber auf.

Noch herrscht Winterpause. Anders als beispielsweise die englische und die spanische Liga hat der deutsche Profifußball seinen Betrieb nach der Weltmeisterschaft in Katar nicht wieder aufgenommen. In der Bundesliga geschieht das erst am 20. Januar, in der 2. Bundesliga sogar erst eine Woche später.

Weil es also noch etwas dauert, vertreibt sich das eine oder andere Team mit Testspielen die Zeit. Am heutigen Samstag, den 7. Januar stehen sich in diesem Rahmen beispielsweise der 1. FC Köln und der Hamburger SV gegenüber. Ein Duell also zwischen einem Erst- und einem Zweitligisten.

Das Aufeinandertreffen findet in Köln statt, genauer gesagt im Franz-Kremer-Stadion auf dem Trainingsgelände des Effzeh. Anstoß ist dort um 15.30 Uhr, gespielt wird übrigens zweimal über 60 Minuten.

Gibt es zu der inoffiziellen Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV eine Übertragung im TV oder Livestream? SPOX verrät das im Folgenden.

© getty Steffen Baumgart ist seit 2021 Trainer des 1. FC Köln.

1. FC Köln vs. HSV, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Ja, das heutige Freundschaftsspiel wird live gezeigt. Die Rechte hat sich der Bezahlsender MagentaSport gesichert, was also bedeutet, dass es die Partie anderweitig nicht kostenlos zu sehen gibt.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

1. FC Köln vs. HSV, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

1. FC Köln: Die nächsten Termine

Termin Begegnung Wettbewerb 7. Januar, 15.30 Uhr 1. FC Köln - Hamburger SV Testspiel 21. Januar, 18.30 Uhr 1. FC Köln - Werder Bremen Bundesliga 24. Januar, 20.30 Uhr FC Bayern München - 1. FC Köln Bundesliga 29. Januar, 15.30 Uhr FC Schalke 04 - 1. FC Köln Bundesliga 4. Februar, 15.30 Uhr 1. FC Köln - RB Leipzig Bundesliga

HSV: Die nächsten Termine