Die WM 2022 geht in die finale Phase über und bald steht wieder regulärer Klub-Fußball auf dem Plan. Bevor die Top-Ligen wieder an den Start gehen, öffnet das Winter-Transferfenster. Wann der Transfermarkt in den Top-Ligen öffnet bzw. schließt, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

Die WM 2022 war die erste Weltmeisterschaft, die in den Wintermonaten stattfand. Dementsprechend wirbelte es den ein oder anderen Spielplan durcheinander. Abzusehen bleibt, welche Konsequenzen in der restlichen Saison zu beobachten sein werden.

Bevor die europäischen Top-Ligen den Spielbetrieb wieder aufnehmen, bekommen die Vereine und deren Verantwortliche die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt tätig zu werden, falls sie am Kader nachjustieren möchten oder müssen.

Transfers in der Winterpause 2023: Wann öffnen und schließen die Transferfenster?

Zu Beginn ist wichtig festzustellen: Der Transfermarkt endet zwar in den meisten Nationen am 31. Januar mit dem Deadline Day. Jedoch öffnet das Transferfenster nicht immer zur selben Zeit. Nur in Deutschland, England und Frankreich können ab dem 1. Januar Spieler verpflichtet werden.

Der angesprochene Deadline Day ist auch in Spanien, Italien und den Niederlanden gleich am 31. Januar. Aber: In Spanien, Italien und den Niederlanden darf erst einen Tag später, am 02. Januar, in den Transfermarkt eingegriffen werden. Damit öffnet das Wintertransferfenster in den europäischen Top-Ligen nahezu gleichzeitig.

© getty Cristiano Ronaldo wurde zuletzt bei Manchester United aus seinem Vertrag entlassen und wird sich im Wintertranferfenster einen neuen Klub suchen.

Anders sieht das beispielsweise in Portugal, Österreich, der Schweiz oder der Türkei aus. In Portugal kann ab dem 03. Januar bis zum 02. Februar in Spieler-Transfers investiert werden. Österreich greift ab dem 07. Januar in den Transfermarkt ein. Dieser bleibt dort bis zum 06. Februar geöffnet. Die Schweiz ist vom 16. Januar bis zum 15. Februar dran. Die Türkei muss sich bis zum 12. Januar gedulden, kann aber bis 08. Februar Transfers tätigen.

Transfers in der Winterpause 2023: Die Transferfenster im Überblick

Um Euch einen besseren Überblick über die unterschiedlichen Transferphasen zu geben, gibt es hier eine Zusammenfassung der europäischen Top-Ligen.

Land Wichtigster Wettbewerb Wintertransferfenster Deutschland Bundesliga 1.1. bis einschließlich 31.1. um 18.00 Uhr England Premier League 1.1. bis einschließlich 31.1. um 23.59 Uhr Frankreich Ligue 1 1.1. bis einschließlich 31.1. um 23.59 Uhr Italien Serie A 2.1. bis einschließlich 31.1. um 20.00 Uhr Spanien LaLiga 2.1. bis einschließlich 31.1. um 23.59 Uhr Portugal Liga NOS 3.1. bis einschließlich 2.2. um 23.59 Uhr Niederlande Eredivisie 3.1. bis einschließlich 31.1. um 23.59 Uhr Türkei Süper Lig 12.1. bis einschließlich 8.2. um 23.59 Uhr Österreich Bundesliga 7.1. bis einschließlich 6.2. um 17.00 Uhr Schweiz Super League 16.1. bis einschließlich 15.2. 18.00 Uhr

Transfers in der Winterpause 2023: So laufen die Spielertransfers ab

Transfers müssen innerhalb der vorgesehenen Wechselfrist der jeweiligen Ligen stattfinden. Sobald der transferierte Spieler beim neuen Verein und der zugehörigen Liga registriert ist, kann dieser direkt eingesetzt werden. Dieses Verfahren ist für alle Transfers gleich, egal ob Verpflichtung mit Ablösesumme oder Leihgeschäft.

Spielerwechsel können auch passieren, wenn das Transferfenster beispielsweise der Bundesliga schon geschlossen hat. Hier gilt: Ein Spieler kann in eine Liga auch dann wechseln, wenn beim aufnehmenden Verein das Transferfenster noch offen hat. Jedoch kann ein Verein keine Spieler mehr verpflichten, wenn das Transferfenster schon geschlossen ist.

So könnte es passieren, dass ein Spieler eines deutschen Bundesligaklubs nach dem Deadline Day am 31. Januar in die türkische Süper Lig wechseln, weil dort der Transfermarkt noch bis zum 8. Februar geöffnet ist. Einen Ersatz kann der Bundesligaklub dann nicht mehr verpflichten.

Natürlich können auch vor Beginn des Transferfensters Spielertransfers vereinbart werden. Eine fixe Anmeldung in der jeweiligen Liga kann dann aber erst passieren, wenn der Transfermarkt geöffnet ist. So könnten beispielsweise während der WM 2022 Transfers ausgehandelt werden. Spannend wird auch sein, ob der FC Bayern sich im Winter einen neuen Top-Stürmer schnappt.