BVB vs. Rapid Bukarest vs. AC Florenz: Christmas Cup JETZT im Liveticker

Im Rahmen des Christmas Cups bestreitet Borussia Dortmund heute zwei kurze Testspiele gegen Rapid Bukarest und gegen die AC Florenz. Hier werden die Partien getickert.

BVB vs. Rapid Bukarest - 1:1 Tore 1:0 Pohlmann (11.), 1:1 Ionita (27.) Aufstellung Borussia Dortmund Lotka - Meunier, Coulibaly, Collins, Bueno - Can, Pohlmann, Pasalic - Reyna, Hazard - Moukoko Aufstellung Rapid Bukarest Moldovan - Belu-Iordache, Ignat, Sapunaru, Morais - Kait, Ciobanu, Panoiu - Stan, Vojtus, Ionita Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

BVB vs. Rapid Bukarest: Christmas Cup JETZT im Liveticker - 1:1

45.: Starkes Dribbling von Sefer, der eigentlich noch Platz hat, um weiterzulaufen. Er versucht trotzdem sein Glück mit einem Distanzschuss. Dieser fliegt am Tor vorbei.

43.: Pasalic tritt an und schafft es nicht über die Mauer.

42.: Coulibaly leitet den Spielaufbau ein, mehrere Stationen und eine schöne Kombination später landet der Ball bei Pohlmann, der dann zu Fall gebracht wird. Es gibt Freistoß aus einer guten Position.

40.: Rapid jetzt mit einem Schuss aus der Ferne - und direkt in die Hände von Lotka.

38.: Schwarz-gelber Ballverlust bei einem Vorstoß über die rechte Seite bietet den Rumänen viel Platz. Diesen können sie nicht nutzen, da der Ball ins Aus gespielt wird.

36.: Bukarest verschanzt sich so ein bisschen im eigenen Sechzehner, der BVB sucht die Lücke in der kompakt stehenden Abwehr, findet sie im Endeffekt auch nicht. Meunier gibt den Ball her, bevor mehr daraus werden konnte.

32.: Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte eine gute Chance für Rapid, die nur von einem Fehler bei der Ballannahme und Pasalics Fuß, der abblockt, verhindert werden kann.

31.: Die fünfminütige Pause ist zu Ende, es geht weiter, der BVB bleibt unverändert.

Halbzeitfazit: Insgesamt ein verdientes Unentschieden bislang, der BVB ist zwar spielbestimmender, jedoch nicht so effizient wie Bukarest, das nur eine Chance für den 1:1-Ausgleich brauchte. Hazard musste Augenblicke vor Schluss jedoch das 2:1 für Dortmund schießen.

30.: Danach ist Pause.

30.: Eieiei, das muss eigentlich die erneute Führung der Schwarz-Gelben sein! Moldovan wehrt Meuniers Schuss direkt vor die Füße von Hazard ab, der aus nicht mal fünf Metern Entfernung das Leder über das praktisch leer stehende Tor knallt.

BVB vs. Rapid Bukarest: Christmas Cup JETZT im Liveticker - Tor Bukarest

27.: TOOOOR! Borussia Dortmund vs. RAPID BUKAREST - 1:1! Aus dem Nichts eigentlich der Ausgleich. Morais hat links viel Platz und schlägt eine gefährliche Flanke ins Zentrum, diese nutzt Ionita, der komplett ohne Gegenwehr agieren kann, per Kopf aus. Lotka ist chancenlos.

25.: Hazard und Pohlmann kombinieren sich schön durch, der 1:0-Torschütze sieht den gut postierten Bueno im Sechzehner stehen, der dann schießt. Sein Ball wird problem los gefangen.

24.: Dieser bringt jedoch keine Gefahr.

23.: Für den nächsten BVB-Schuss sorgt Reyna, sein Ball wird abgefälscht, wenig später erkämpft sich Bukarest den ersten Eckball des Spiels.

22.: Nach einem fehlgeschlagenen Dortmunder Angriff haben die Rumänen kurz viel Platz, doch der Steilpass auf den Stürmer ist zu ungenau.

19.: Der BVB belagert die gegnerische Hälfte für eine Weile, schlussendlich kommt Pasalic zum Schuss. Der Kroate trifft nur das Außennetz.

18.: Rapid hat zum ersten Mal wirklich viel Platz auf der linken Seite, Morais Hereingabe landet jedoch in Lotkas Händen.

14.: Verdiente Führung für den BVB. Bereits vor dem Tor strahlte der deutsche Vizemeister Gefahr aus.

BVB vs. Rapid Bukarest: Christmas Cup JETZT im Liveticker - Tor BVB

11.: TOOOOR! BORUSSIA DORTMUND vs. Rapid Bukarest - 1:0! Pohlmann will eigentlich einen Doppelpass mit der Hacke zurückspielen, vertendelt den Ball jedoch kurz, bleibt aber weiterhin im Ballbesitz. Dann startet er ein Dribbling in den Sechzehner, kommt zum Schuss und schiebt den Ball ins kurze Eck an Moldovan vorbei.

9.: Wenig später ist Bueno mit dem nächsten Abschluss an der Reihe. Keine Gefahr für Moldovan.

8.: Die Dortmunder mit dem ersten Schuss des Spiels, Pasalic macht ein paar schnelle Schritte und zieht aus der Entfernung ab - gute Schusstechnik, jedoch neben das Tor.

5.: Etwas nervöser Beginn, es kann noch niemand wirklich länger im Ballbesitz bleiben.

2.: Ins Stadion haben es ein paar Tausend reingeschafft, Platz gäbe es für rund 55.000.

1.: Der Ball rollt, Rapid stößt an.

BVB vs. Rapid Bukarest: Christmas Cup JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Die Spieler betreten den Rasen, gleich geht es los.

Vor Beginn: Mit Meunier, Hazard, Moukoko und Reyna sind einige WM-Rückkehrer gleich von Beginn an mit dabei. Warum sie überhaupt mitgereist sind, hat Sportdirektor Sebastian Kehl der Bild erklärt: "Wir haben die Entscheidung getroffen, unsere Jungs nach ihrem überraschenden WM-Ausscheiden vom vergangenen Dienstag an wieder hier in Dortmund zu haben. Die Gründe haben wir ihnen erklärt und die haben sie auch nachvollziehen können. Ab kommendem Montag haben sie wie alle anderen Spieler unseres Kaders auch Urlaub bis zum 2. Januar."

Vor Beginn: Die BVB-Aufstellung für das erste Duell gegen Bukarest ist da:

Lotka - Bueno, Coulibaly, Collins, Meunier - Can, Pohlmann, Pasalic - Reyna, Hazard - Moukoko

Vor Beginn: Diesen Kader hat BVB-Trainer Edin Terzic für den Christmas Cup mitgenommen: Kirsch, Lotka - Schlotterbeck, Schulz, Meunier, Semic, Collins, Coulibaly, Bueno, Papadopoulos - Özcan, Reyna, Hazard, Moukoko, Brandt, Malen, Can, Adeyemi, Braaf, Gürpüz, Pasalic, Bamba, Pohlmann. Auch die WM-Rückkehrer sind also mit dabei, Marco Reus, Niklas Süle und Mats Hummels hingegen fehlen.

Vor Beginn: Bevor die Dortmunder am 12. Dezember endlich in den Winterurlaub dürfen, bestreiten sie heute in Rumänien noch zwei Testspiele. Gespielt wird jeweils zweimal 30 Minuten. Um 12 Uhr geht das Turnier für den BVB mit einem Spiel gegen Rapid Bukarest los, um 13.30 Uhr wird dann die Partie gegen die AC Florenz angepfiffen. Das dritte und letzte Duell des Tages zwischen Rapid Bukarest und der AC Florenz steigt um 15 Uhr.

Vor Beginn: Das Testspielturnier findet in der rumänischen Hauptstadt Bukarest in der Arena Naționala statt. Drei Mannschaften nehmen teil: Borussia Dortmund, Rapid Bukarest und die AC Florenz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Christmas Cup.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

BVB vs. Rapid Bukarest vs. AC Florenz: Christmas Cup heute im TV und Livestream

Borussia Dortmund selbst überträgt den Christmas Cup heute auf all seinen Seiten: auf BVB-TV, Youtube, Facebook, Twitch und Tiktok. Sky kümmert sich ebenfalls um die Übertragung. Gezeigt wird das Blitzturnier auf Sky Sport Bundesliga HD. Im Livestream lassen sich die Spiele vie SkyGo-Abonnement oder WOW verfolgen.

Christmas Cup: Der Spielplan im Überblick

Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 12.00 Uhr Borussia Dortmund Rapid Bukarest 13.30 Uhr Borussia Dortmund AC Florenz 15.00 Uhr Rapid Bukarest AC Florenz