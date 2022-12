Der 1. FC Köln absolviert am heutigen Mittwoch ein Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen. Gibt es zu der Partie eine Übertragung im TV und Livestream? SPOX klärt hier dazu auf.

Kurz nach Beendigung der Weltmeisterschaft und kurz vor dem Weihnachtsfest bestreitet der 1. FC Köln nochmals ein Testspiel im Zuge seiner Vorbereitung auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga. Dort geht es für die Rheinländer am 21. Januar 2023 mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter.

Am heutigen Mittwoch, den 21. Dezember tritt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart im freundschaftlichen Rahmen gegen den SV Meppen an. Dieser ist in der 3. Liga vertreten, hat übrigens kürzlich einen Test gegen die erwähnten Bremer 0:1 verloren.

Köln stand am 19. November dem VfB Stuttgart gegenüber und verlor 2:4, am 7. Januar kommt es dann noch zu einem Vorbereitungsspiel gegen den Hamburger SV. Gegen Meppen geht es heute ab 13 Uhr zur Sache, Austragungsort der Begegnung ist das Franz-Kremer-Stadion, das sich nicht allzu weit entfernt vom Rhein-Energie-Stadion befindet.

© getty Der 1. FC Köln absolviert in der Bundesliga-freien Zeit ein paar Testspiele.

1. FC Köln vs. Meppen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer nicht vor Ort dabei ist, kann sich die Partie trotzdem über die kompletten 90 Minuten live anschauen. Eine klassische Übertragung gibt es zwar von keinem TV-Sender - nicht im Free-TV, nicht im Pay-TV, nicht im Livestream.

Dafür übernimmt der 1. FC Köln selbst die Ausstrahlung via Livestream. Dieser ist auf den Kanälen des Klubs auf YouTube und Facebook zu finden.

Der Effzeh hat einschließlich der Pflichtspiele seine letzten sechs Partien übrigens nicht für sich entscheiden können, dabei hagelte es zuletzt sogar vier Niederlagen nacheinander, wobei es kürzlich in einem Trainingsspiel ein 9:0 gegen den Landesligisten SC Germania Reusrath gab. Ob gegen Meppen jetzt die Trendwende gelingt?

In der Bundesliga befindet sich Köln nach 15 absolvierten Spieltagen mit 17 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart belegt, beträgt bloß drei Zähler.

1. FC Köln vs. Meppen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Köln - SV Meppen

1. FC Köln - SV Meppen Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Mittwoch, 21. Dezember 2022

Mittwoch, 21. Dezember 2022 Anstoß: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Franz-Kremer-Stadion, Köln

Franz-Kremer-Stadion, Köln Livestream: 1. FC Köln auf Facebook und YouTube

1. FC Köln: Die nächsten Termine

Termin Begegnung Rahmen/Wettbwerb 21.12., 13.00 Uhr 1. FC Köln - SV Meppen Testspiel 07.01., 15.30 Uhr 1. FC Köln - Hamburger SV Testspiel 21.01., 18.30 Uhr 1. FC Köln - Werder Bremen Bundesliga 24.01., 20.30 Uhr FC Bayern München - 1. FC Köln Bundesliga 29.01., 15.30 Uhr FC Schalke 04 - 1. FC Köln Bundesliga

Bundesliga: Tabelle nach 15 Spieltagen