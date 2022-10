Wer zeigt / überträgt die Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream?

Beim Ballon d'Or wird heute der beste Spieler der Saison 2021/22 gekürt. Wer den prestigeträchtigen Preis live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Saison 2022/23 ist bereits in vollem Gange. Höchste Zeit also, den besten Spieler der vergangenen Spielzeit zu ehren - erstmals wird dabei nicht das Kalenderjahr, sondern die Saison als Zeitrahmen genommen. Auch diesmal wird der Ballon d'Or von der französischen Zeitschrift France Football vergeben - traditionell im Théâtre du Châtelet in Paris. Wer sich bei der 66. Ausgabe der Preisverleihung den Ball sichern kann, erfahren wir ab 20.30 Uhr.

Dabei wird übrigens nicht nur der beste männliche Spieler der Saison 2021/22 gesucht. Auch der Ballon d'Or féminin für die beste Fußballerin wird am heutigen Montag vergeben - ebenso wie die Jaschin-Trophäe für den Welttorhüter, die Müller-Trophäe für den besten Torjäger und die Kopa-Trophäe für den weltbesten U21-Spieler.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream?

Wenn Ihr die Verleihung heute live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr Glück: Sie wird vollkommen kostenlos von Sky übertragen. Ab 20 Uhr berichtet Sky Sport News (HD) aus Paris - neben dem TV könnt Ihr die Gala auch online im Livestream über skysport.de oder die Sky-App verfolgen.

© getty Beim Ballon d'Or wird der beste Spieler der Saison 2021/22 gekürt.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im Liveticker?

Wenn Ihr nicht zwingend Bilder benötigt, aber dennoch auf dem Laufenden bleiben möchtet, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir tickern die Veranstaltung nämlich live mit.

Ballon d'Or 2022: Der Modus

Wer mit dem prestigeträchtigen Preis geehrt wird, entscheidet ein neu zusammengesetztes Gremium. Statt den bisherigen 170 Journalistinnen und Journalisten stimmen in diesem Jahr lediglich 100 Jurymitglieder ab (Top 100 Nationen der FIFA-Rangliste). Dabei werden sowohl die individuelle Leistung als auch das sportliche Verhalten berücksichtigt.

An jeweils fünf Spieler vergeben die MedienvertreterInnen absteigend Punkte - 6 für den bestbewerteten Akteur, 4 für den zweitbesten, dann 3, 2 und einen Punkt. Wer in der Addition am Ende die meisten Zähler auf dem persönlichen Konto hat, darf sich über den Ballon d'Or 2022 freuen. Bei Gleichstand gewinnt die Person mit den meisten Sechs-Punkte-Votes.

Ballon d'Or 2022: Die 30 Nominierten

Vor allem einer darf sich heute wohl große Chancen ausrechnen: Real Madrids Karim Benzema. Nicht nur hat der Franzose mit den Königlichen in der vergangenen Saison die spanische Meisterschaft gewonnen - die Champions League sowie den Superpokal gabs gleich noch obendrauf. Sein Beitrag dazu? Ganze 44 Tore und 17 Vorlagen in 47 Partien.