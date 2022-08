Football Manager 2023: Release, Veröffentlichung, neue Features, vollständiges Spiel und Geräte

Auch in diesem Jahr bringt SEGA und Sports Interactive den Football Manager auf den Markt. Alle Informationen zum Football Manager 2023 sowie die Infos zum Release-Termin und den Features zum Spiel, liefern wir Euch hier.

Die Football-Manager-Spiele begeistern schon seit einigen Jahren die Fans auf der ganzen Welt. Das letztjährige Spiel, der Football Manager 2022, verkaufte sich alleine auf dem PC und Mac über einen Millionen Mal. 2004 kam das erste Spiel der Reihe auf den Markt, seit 2010 wird die Fußball-Simulation unter dem Namen Football Manager veröffentlicht. Und auch in diesem Jahr werden SEGA und Sports Interactive eine neue Version herausbringen.

Football Manager 2023: Release und neue Features

Offiziell hat SEGA und Sports Interactive den Release-Termin für den Football Manager 2023 noch nicht veröffentlicht. In den vergangenen Jahren war das Spiel jedoch stets im November im Handel verfügbar - mit einer Veröffentlichung des Football Managers 2023 im November ist somit zu rechnen.

Juventus Turin könnte in diesem Jahr wieder im Football Manager spielbar sein. Die Exklusiv-Lizenz des Teams mit Konami läuft aus, der Weg ist damit frei das Team wieder in den Football Manager zu integrieren. In der Vergangenheit war die Spitzenmannschaft aus der Serie A nur als "Zebre" spielbar.

Die Hoffnung besteht zudem auf die Integration des Frauenfußballs in den Football Manager. Die Entwickler des Football Managers erweitern seit Jahren ihre Frauenfußball-Datenbank. Sehen wir nach der tollen Euro 2022 die Spielerinnen auch im Football Manager 2023?

© getty Sehen wir Juventus Turin in diesem Jahr im Football Manager 2023?

Football Manager 2023: Veröffentlichung und Geräte

Voraussichtlich im November ist der neue Football Manager 2023 im Handel erhältlich. Genaue Angaben zu den Geräten, auf denen Ihr die Fußball-Simulationen spielen könnt, machten SEGA und Sports Interactive bislang nicht.

In den vergangenen Jahren ließ sich der Football Manager auf dem PC oder Mac Spielen. Dort konntet ihr das Spiel über Steam, Epic, dem Microsoft-Store oder dem offiziellen SEGA-Store herunterladen.

Die Fußball-Simulation wird voraussichtlich auch in diesem Jahr auf der Xbox und auf diversen mobilen Geräten spielbar sein. In der Vergangenheit boten die Xbox-Version und die mobilen Versionen des Football Managers abgespeckte Formen der PC-Spiele.

Football Manager: Die vergangenen Spiele im Überblick