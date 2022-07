Frauen EM - Deutschland vs. Frankreich: Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Frankreich ihr Halbfinalspiel bei der Europameisterschaft. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der achtfache Europameister hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich im Viertelfinale das Ticket für das Halbfinale gesichert. Dort wartet auf das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nun der nächste Nachbar: Am heutigen Mittwoch, den 27. Juli, kämpfen Deutschland und Frankreich um den Einzug ins EM-Finale. Wie bislang alle anderen K.o.-Spiele findet auch das heutige um 21 Uhr statt. Gespielt wird im Stadium MK in Milton Keynes (England). Der Sieger trifft am Sonntag im Endspiel um die Europameisterschaft dann auf Gastgeber England, der gestern Schweden mit 4:0 aus dem Turnier warf.

Die deutschen Frauen trafen bei Großereignissen insgesamt viermal (2x EM, 2x WM) auf die Französinnen und gewannen dabei jedes einzelne Spiel. Im bislang letzten Aufeinandertreffen, einem Freundschaftsspiel im Jahr 2021, triumphierte jedoch Frankreich mit 1:0.

© getty Alexandra Popp will mit Deutschland ins EM-Finale.

Frauen EM - Deutschland vs. Frankreich: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern, die in Deutschland die Übertragungsrechte an der Europameisterschaft in England besitzen (ARD und ZDF), ist heute das ZDF an der Reihe. Die detaillierte Vorberichterstattung geht um 20.15 Uhr los, in Milton Keynes werden diesbezüglich der Moderator Sven Voss und die Kommentatorin Claudia Neumann eingesetzt. Parallel dazu wird das Halbfinale auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de übertragen.

Frauen EM - Deutschland vs. Frankreich: Halbfinale heute im Liveticker

Außerdem ist auch SPOX heute im Einsatz. Wir tickern für Euch das Spielgeschehen live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des EM-Halbfinals zwischen Deutschland und Frankreich.

Frauen EM - Deutschland vs. Frankreich: Halbfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb: Europameisterschaft 2022 in England

Europameisterschaft 2022 in England Runde: Halbfinale

Halbfinale Datum: Mittwoch, 27. Juli 2022

Mittwoch, 27. Juli 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stadium MK, Milton Keynes

Stadium MK, Milton Keynes TV: ZDF

Livestream: zdf .de, DAZN

Liveticker: SPOX

Frauen EM: Das Halbfinale im Überblick