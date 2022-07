Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Datum, Uhrzeit, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem überzeugenden 2:1-Erfolg gegen Frankreich steht Deutschland im Finale der Frauen EM 2022! Doch wann findet das Endspiel statt? Und wo wird es im TV und Livestream übertragen? SPOX hat die Antworten.

Knapp neun Jahre ist es her, da stand die deutsche Frauennationalmannschaft zuletzt im Finale eines internationalen Turnieres. Damals, bei der EM 2013 in Schweden, setzte sich das Team um Weltfußballerin Nadine Angerer mit 1:0 im Finale gegen Norwegen durch. Es war der siebte EM-Titel in Folge, der achte insgesamt - pure Dominanz also. Diese Vormachtstellung der deutschen Fußballerinnen schien in den letzten Jahren jedoch etwas zu bröckeln.

So war sowohl bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2019 als auch bei der letzten Europameisterschaft im Jahr 2017 bereits im Viertelfinale Schluss. Nun könnten Trainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihre Spielerinnen tatsächlich wieder ganz oben angekommen: Auf dem Fußballthron Europas.

Diesen Erfolg könnte man ausgerechnet gegen Fußballnation und EM-Gastgeberland England klarmachen. Die "Lionesses" stehen aber ebenfalls nicht ohne Grund im Finale. Spätestens seit dem dominanten 4:0-Kantersieg über Schweden gehen die Three Lions für viele Beobachter als Favorit ins Rennen am Sonntag.

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Datum, Uhrzeit, Ort, Infos

Wettbewerb: Frauen EM 2022

Frauen EM 2022 Spieltag: Finale

Finale Datum: Sonntag, 31. Juli

Sonntag, 31. Juli Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Wembley, London

© getty Die DFB-Frauen haben das Finale der EM 2022 erreicht.

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragung des Endspiels in Wembley werden gleich zwei Anbieter zur gleichen Zeit übernehmen: Der öffentlich-rechtliche Sender ARD sowie die Livesport-Plattform DAZN. Alle Informationen zu den Übertragungszeiten sowie den Zugriffsbeschränkungen erfahrt Ihr im folgenden.

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Übertragung im Free-TV

Auch wenn sich zwei Anbieter die Ausstrahlungsrechte gesichert haben, so gibt es dennoch nur einen Ansprechpartner im linearen Fernsehen: Das Erste. Bereits ab 17.30 Uhr und damit gut eine halbe Stunde vor Anstoß widmet man sich hier dem Geschehen aus London. Mit dabei ist wie gewohnt die Expertin und ehemalige Nationalspielerin Nia Künzer.

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Übertragung im kostenlosen Livestream

Alternativ dazu bietet die ARD auch einen komplett kostenfreien Livestream. Diesen findet Ihr in der hauseigenen Mediathek. Über diesen Link geht's direkt dahin. Eine Anmeldung ist übrigens auch nicht notwendig.

Die zweite Übertragungsmöglichkeit im Livestream bietet das Unternehmen DAZN. Über Website oder App könnt Ihr hier den Vorberichten ab 17.40 Uhr folgen. Das Moderationsteam besteht aus Kommentator Jan Platte und Expertin Turid Knaak. Auch sie spielte ehemals für die deutsche Frauennationalmannschaft.

Eine Einschränkung gibt es beim DAZN-Stream allerdings: Ihr benötigt zwingend das entsprechende Abonnement. Dieses kostet derzeit 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Neben den Spielen der EM 2022 sehen Kundinnen und Kunden auch eine Vielzahl an Partien der ersten Fußballbundesliga sowie der UEFA Champions League. Aber auch Fans von Sportarten wie American Football (NFL), Basketball (NBA, Big 3) oder auch Darts kommen hier auf Ihre Kosten. Alle weiteren Informationen findet Ihr über die unten stehenden Links.

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Übertragung im TV und Livestream - Weitere Infos zu DAZN

© imago images 2013 gewannen die deutschen Damen zuletzt die EM. Sehen wir solche Bilder bald erneut?

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Datum, Uhrzeit, Übertragung im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit die Partie komplett kostenfrei live zu verfolgen, bietet übrigens unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch mit allen relevanten Informationen live aus London. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des EM-Endspiels zwischen Deutschland und England

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Datum, Uhrzeit, Übertragung im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch - Oberdorf, Däbritz - Huth, Magull, Brand - Popp

Frohms - Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch - Oberdorf, Däbritz - Huth, Magull, Brand - Popp England: Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh, Mead, Kirby, Hemp - E. White

Finale der Frauen EM, Deutschland vs. England: Datum, Uhrzeit, Übertragung im TV und Livestream - Alle EM-Siegerinnen der Geschichte