Der FC Bayern München bestreitet heute im Rahmen der US-Reise ein Testspiel gegen DC United. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

Der FC Bayern München befindet sich seit dem 4. Juli in der Vorbereitungsphase, nun steht endlich auch ein Testspiel an - es ist das erste von nur zwei geplanten bei der Audi Summer Tour. Teil der Vorbereitungsphase ist wie üblich ein Trainingslager. Während die meisten Bundesligisten ihres in Österreich halten, hat der Rekordmeister die Vereinigten Staaten als Ort ausgewählt, genauer gesagt: Washington, D.C.

Am heutigen Mittwoch, den 20. Juli, trifft der FC Bayern, der auch erstmals seine hochkarätigen Neueinkäufe präsentieren kann, auf den MLS-Klub DC United. Die Partie findet wegen der Zeitverschiebung aus deutscher Sicht erst in der Nacht auf Donnerstag (21. Juli) um 1.30 Uhr statt. Als Spielstätte dient das Audi Field in der US-amerikanischen Hauptstadt.

FC Bayern München vs. DC United, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Der Rekordmeister selbst ist für die Übertragung des Spiels verantwortlich. Die Partie lässt sich - wie auch das bevorstehende Testspiel gegen Manchester City am Samstag - live und in voller Länge auf der Website der Münchner bei FC Bayern.tv, in der App, auf YouTube und auf Facebook verfolgen.

Zum Spiel gegen DC United wird von Sport1 auch eine Übertragung im Free-TV angeboten, jedoch nicht live, sondern erst im Re-Live am nächsten Tag. Am morgigen Donnerstag wird das Duell deswegen erst um 20 Uhr in voller Länge gezeigt. Dies gilt auch für die Übertragung im Livestream von Sport1, der zudem kostenlos freischaltbar ist. Am Samstag bietet Sport1 auch die Partie gegen ManCity im Re-Live an.

Begegnung: FC Bayern München vs. DC United

FC Bayern München vs. DC United Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 21. Juli 2022

21. Juli 2022 Anstoß: 01.30 Uhr

01.30 Uhr Ort: Audi Field, Washington, D.C. (USA)

Audi Field, Washington, D.C. (USA) TV: Sport1 (im Re-Live)

Livestream: Sport1 (im Re-Live), FC Bayern.tv

FC Bayern München: Sommerfahrplan in der Übersicht

Auf das Testspiel gegen DC United folgt dann in der Nacht auf Sonntag (1 Uhr MEZ) der Kracher gegen Manchester City. Das Spektakel wird in Green Bay ausgetragen und ist zugleich Bayerns letzter Test, bevor dann der Supercup gegen RB Leipzig ansteht.