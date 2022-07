Kaum angekommen, ist Bayern-Neuzugang Sadio Mane wieder von der US-Tour abgereist. Doch warum? Dies beantwortet Euch SPOX in diesem Artikel.

Erst am Montag ist der FC Bayern München in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. gelandet, wo der Rekordmeister bis zum 24. Juli im Rahmen seines Trainingslager verweilt und zwei Testspiele als Teil der Vorbereitung für die bevorstehende Saison 2022/23 geplant hat. Das erste ging in der Nacht auf Donnerstag gegen den MLS-Klub DC United bereits über die Bühne. Der Favorit aus München bezwang dabei das Team von Manchester-United-Legende Wayne Rooney, der in Washington, D.C. die Rolle des Trainers innehat, mit 6:2.

© getty Neben Mane traf auch Matthijs de Ligt bei seinem Debüt für die Bayern.

Im Vorfeld der Partie lag der Fokus aus deutscher Sicht vor allem auf den Neuzugängen des FCB. Stars wie Sadio Mane, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch feierten ihr Debüt im Trikot des Deutschen Meisters - und das mit Erfolg. Mane und de Ligt trafen beide gleich wenige Minuten, nachdem sie den Rasen betreten hatten: Mane in der fünften Spielminute per Elfmeter, de Ligt 1:35 Minuten nach seiner Einwechslung bei einer Ecke zu Beginn der zweiten Hälfte.

Kaum angekommen, musste Mane nach dem Match jedoch bereits wieder von der US-Tour abreisen. Was die Gründe dafür sind, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

FC Bayern: Darum ist Sadio Mane von der US-Tour abgereist

Die Entwarnung vorweg: Es ist keine Verletzung, die Mane dazu zwang, das Trainingslager in den Vereinigten Staaten kurzzeitig zu verlassen, denn er wird wieder zurückkehren und sein Training dort mit den Bayern fortsetzen. Vielmehr hat seine Abreise eher positive Gründe. Der Senegalese ist nämlich einer von drei Nominierten für den Preis des Fußballer des Jahres in Afrika - und ebendieser wird noch am Donnerstag in Marokko bekanntgegeben.

Mane, der den individuellen Preis 2019 bereits gewinnen konnte, wollte sich die Zeremonie auf keinen Fall entgehen lassen und wird demnach vor Ort mit dabei sein. Seine Konkurrenten um den Preis sind sein Ex-Mitspieler vom FC Liverpool Mohamed Salah (Ägypten) und Chelsea-Keeper Edouard Mendy (Senegal).

Lange wird Mane den Bayern jedoch nicht fehlen, bereits am Freitag plant der 30-Jährige, wieder zurückzufliegen. Doch damit hört Manes Zeitstress noch nicht auf, denn Stunden nach seiner geplanten Landung in den USA tritt der FC Bayern bereits die Reise zurück nach München an. Der Rekordmeister hätte ihm auch den direkten Weg von Marokko nach Deutschland erlaubt, doch Mane wollte beim Team bleiben. "Der eine Tag, den er weg ist, ist nicht schlimm - die 18.000 Flugmeilen schon eher", äußerte sich Trainer Julian Nagelsmann zum Vorhaben seines neuen Top-Angreifers.

Für den FC Bayern geht es in der Nacht von Samstag (23. Juli) auf Sonntag (24. Juli) um 1 Uhr weiter mit dem nächsten Testspiel. Im Lambeau Field, der Spielstätte des NFL-Teams Green Bay Packers, trifft der FCB auf den englischen Meister Manchester City, der sich erst in diesem Sommer mit Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland verstärkt hat.

FC Bayern vs. DC United: Statistik zum Testspiel