In Rahmen eines Freundschaftsspiels stehen sich am heutigen Nachmittag die Mannschaften von Astoria Walldorf und Eintracht Frankfurt gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Testspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Weiter geht die Vorbereitungsphase für die Saison 2022/23! Heute um 18 Uhr gastiert die Eintracht Frankfurt beim Viertligisten FC Astoria Walldorf. Für beide Vereine wird es das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielstart sein.

Während die Gastgeber aus Walldorf am 6. August den ersten Spieltag in der Regionalliga-Südwest bestreiten, wird die SGE bereits am 01. August im Rahmen der ersten DFB-Pokalrunde beim 1. FC Magdeburg gefordert sein.

Für den hessischen Bundesligisten verliefen die letzten Wochen nahezu perfekt. Nicht nur gewann man drei der vier Vorbereitungsspiele, auch scheinen sich die Neuzugänge inzwischen schon hervorragend ins Glasner-System eingefunden zu haben. "Im Vergleich zu den letzten Spielen in Linz und Aschaffenburg werden die Abläufe in der Offensive immer klarer", bilanzierte der österreichische Cheftrainer nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC Turin.

Ursprünglich sollten die Adler vor dem heutigen Match noch ein weiteres im Rahmen der Testspielphase absolvieren. Als Gegner hatte man sich niemand geringeren als den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam ausgesucht. Die Partie, die eigentlich für vergangenen Samstag angesetzt war, musste jedoch wegen einiger Corona-Fälle abgesagt werden.

Doch wie kann man nun das heutige Testspiel Frankfurts gegen Astoria Walldorf live im TV und Livestream sehen? Das erklären wir Euch im folgenden.

Eintracht Frankfurt vs. Astoria Walldorf, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Datum: Mittwoch, 27. Juli

Mittwoch, 27. Juli Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Dietmar-Hopp-Sportpark in Walldorf

© imago images Mario Götze bereitete beim Frankfurter Sieg gegen den FC Turin ein Tor vor.

Eintracht Frankfurt vs. Astoria Walldorf, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Um das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Astoria Walldorf heute live zu sehen, müsst Ihr in Besitz eines Sky-Abonnements sein. Welche Angebote zur Verfügung stehen und wann die Ausstrahlung vonstatten gehen wird, haben wir Euch im Folgenden zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt vs. Astoria Walldorf, Übertragung: Testspiel heute live im TV

Wer sich das Match im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, muss Inhaberin oder Inhaber eines beliebigen Sky Q-Paketes sein. Das kann entweder Bundesliga-, Bundesliga und Sport-, Sport- oder auch Bundesliga und DAZN-Modell sein. Welche Inhalte die jeweiligen Angebote umfassen und wie viel sie kosten, erfahrt Ihr hier.

In jedem Fall aber bekommt Ihr zu den Paketen den sogenannten Sky Q-Receiver dazu. Dieser bringt die gesamt Action direkt auf Euer TV-Gerät. Teil davon ist auch der Kanal Sky Sport News, welcher das Testspiel zwischen Frankfurt und Walldorf überträgt. Der Sendestart ist für 17.55 Uhr und damit nur fünf Minuten vor Anpfiff geplant.

Eintracht Frankfurt vs. Astoria Walldorf, Übertragung: Testspiel heute im Livestream

Alternativ dazu könnt Ihr die Partie natürlich auch im Livestream verfolgen. Dazu müsst Ihr in Besitz des Livesport-Pakets der Plattform WOW (ehemals SkyTicket) sein. Ein solches Abonnement beläuft sich derzeit auf 29,99€ pro Monat oder 24,99€ pro Monat im Jahrestarif.

Neben einer Vielzahl an Spielen der ersten und zweiten Fußballbundesliga, der englischen Premier League sowie dem DFB-Pokal, bekommt Ihr mit diesem Angebot auch Zugriff auf zahlreiche Veranstaltungen der Sportarten Formel 1, Tennis, Golf, Handball und Eishockey.

Darüber hinaus wird es auch einen kostenlosen Livestream vonseiten der Eintracht selbst geben. Wie der Verein auf Twitter mitteilte, wird die Partie sowohl auf der Plattform EintrachtTV als auch auf den vereinseigenen Seiten auf Facebook und YouTube zu sehen sein.

Eintracht Frankfurt vs. Astoria Walldorf, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Smolcic - Rode, Jakic, Hauge, C. Lenz, Kolo Muani, Kamada - Borré

Eintracht Frankfurt vs. Astoria Walldorf, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Der Spielplan Eintracht Frankfurts