Jeder kennt das Bild: Die deutsche Nationalmannschaft tritt zu einem Länderspiel an und viele Spieler und die Fans auf den Rängen singen die Nationalhymne inbrünstig mit. Anders ist das in Spanien - ihre Hymne hat keinen Text. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Während die Spieler und Zuschauer sich überall auf der Welt während der Nationalhymne den letzten Motivationskick für den folgenden Wettkampf abholen, indem sie laut die eigenen Zeilen mitsingen, müssen die Spanier darauf verzichten. Neben San Marino, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo ist die Nation auf der iberischen Halbinsel eins der wenigen Länder, die in ihrer Hymne gänzlich ohne Text auskommen.

Keineswegs ist das zufällig der Fall, die Diskussion um die Nationalhymne ohne Text hat eine Historie, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht.

Warum hat die spanische Nationalhymne keinen Text? - Allgemeine Infos zur Hymne

Die Geschichte der "Marcha Real", wie die Hymne offiziell heißt, beginnt mit der Herrschaft König Carlos III, der von 1716-1788 lebte. Doch wer davon ausgeht, dass sich die Hymne anhand eines langen Prozesses der Überlegungen und Abwägungen herausgebildet hat, täuscht sich. Zunächst wurde das Lied lediglich als Begleitung von Militärmärschen eingesetzt, bevor der damalige Monarch die Hymne nach und nach dann einspielen ließ, wenn er und seine Gattin offizielle Termine wahrnahmen.

1770 schließlich setzte Carlos III die Melodie dann auch offiziell als Königsmarsch durch. Sie ist damit eine der ältesten Nationalhymnen weltweit.

© getty Während andere Nationen die eigene Hymne inbrünstig mitsingen, sind die Spanier gezwungenermaßen still.

Hier gibt es die allgemeinen Infos im Überblick:

Name der Hymne : Marcha Real

: Marcha Real Komponist : Manuel de Espinosa

: Manuel de Espinosa Jahr der Einführung : 1770

: 1770 Dauer: 1:02 Minuten

Warum hat die spanische Nationalhymne keinen Text? - Die Hintergründe

Es gibt nicht die eine Erklärung dafür, wieso die Südwesteuropäer bis heute ohne Text auskommen müssen. Es scheint am Ende einer Kombination aus mehreren Faktoren zu sein, die dafür sorgt, dass die Hymne weiter stumm daherkommt. Zum Einen gab es bereits in der weit entfernten Vergangenheit immer wieder Streitigkeiten über die Angemessenheit der Hymne. Die Republikaner verfügten beispielsweise lange über eine eigene Erkennungsmelodie und wollten sich mit der offziellen spanischen Version nicht anfreunden.

Zum Anderen soll aber wohl auch die bis heute andauernde Zersplitterung der spanischen Regionen eine große Rolle in der Diskussion spielen. Provinzen wie Katalonien und das Baskenland stehen der spanischen Krone noch heute äußerst kritisch gegenüber und blocken verschiedene Vorstöße einer Textfindung ab.

Insgesamt lässt sich aus den genannten Aspekten in jedem Fall herauslesen, dass die weitreichenden Diskussionen um den angemessenen Text selbst mitverantwortlich dafür sind, dass sich für keinen Vorschlag wirklich eine Mehrheit findet. Gerade in den vergangenen Jahren mangelte es an Versuchen jedenfalls nicht, der "Marcha Real" einen frischen Anstrich zu verpassen. Im Jahr 2007 schaltete sich sogar das Olympische Komitee ein und bat in einem Wettbewerb um Einsendungen mit Textvorschlägen. Wenig überraschend stieß der beliebste Vorstoß im Wettbewerb auf breite Ablehnung in der Bevölkerung.

Es scheint also nicht gerade eine Frage der Zeit zu sein, bis die "Furia Roja" vor ihren Fußballspielen und anderen Wettkämpfen tatsächlich einen Text singen können. Bevor es dazu wirklich kommt, gilt es für die Spanier grundlegendere Probleme zu lösen. Erst dann kann der Weg zu einer Nationalhymne mit Text weniger steinig werden.

Warum hat die spanische Nationalhymne keinen Text? - Die Nationalhymnen ohne Text