Heute wird in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga nicht gespielt. Warum das so ist, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Im Laufe einer anstrengenden Arbeitswoche ist die Vorfreude vieler Fußballfans in Deutschland auf den Freitag groß. Dann beginnt in der Regel mit einem Bundesligaspiel und zwei Spielen der 2. Bundesliga das lange Fußball-Wochenende.

Am heutigen Freitag, 15. April, ruht in den beiden höchsten deutschen Spielklassen aber der Ball. Doch warum nur?

Fußball heute live? Warum sind am Freitag keine Spiele in der Bundesliga und 2. Liga?

Der Grund, warum heute in der Bundesliga und der 2. Liga nicht gespielt wird, ist schnell erklärt. Der heutige Freitag ist ein spezieller Tag, da es sich um den Karfreitag handelt. Dieser ist per Gesetz ein stiller Feiertag.

In Deutschland sind deshalb große Sportveranstaltungen untersagt. Ebenfalls nicht erlaubt, ist heute beispielsweise auch das Tanzen in Klubs.

© getty In der Bundesliga und der 2. Bundesliga wird heute nicht gespielt.

Fußball heute live? Wann wird an diesem Wochenende in der Bundesliga und der 2. Liga gespielt?

Durch den Wegfall der Freitagsspiele ist das Programm in der Bundesliga und der 2. Liga an diesem Wochenende etwas straffer als normal.

In der Bundesliga finden am morgigen Samstag fünf Spiele statt, am Ostersonntag vier. In der 2. Bundesliga ist die Aufteilung genau andersherum. Morgen gibt es vier Spiele, am Ostersonntag fünf.

© getty Der FC Bayern München spielt in der Bundesliga am Sonntag bei Arminia Bielefeld.

Fußball heute live? Wer zeigt die Spiele der Bundesliga und der 2. Liga an diesem Wochenende?

Auswirkungen auf die Übertragung im TV und Livestream entstehen durch den Wegfall der Freitagsspiel in der Bundesliga und der 2. Liga nicht.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt an diesem Wochenende alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Partien der 2. Bundesliga live im TV - selbstverständlich gibt es auch die dazugehörigen Konferenzen live zu sehen. Für die Übertragung der vier Sonntagsspiele der Bundesliga ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich. Zudem zeigt Sport1 das Samstagabendspiel der 2. Liga zwischen dem HSV und dem KSC live im Free-TV und in einem kostenlosen Livestream.

Alle Sky-Live-Übertragungen der Bundesliga und der 2. Liga können im Livestream über die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges Sky Ticket abgerufen werden.

Fußball: Spielplan am Osterwochenende

Bundesliga: Spielplan am Osterwochenende - Partien, Ansetzungen

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Samstag, 16. April 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Samstag, 16. April 15.30 Uhr SC Freiburg VfL Bochum Samstag, 16. April 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfB Stuttgart Samstag, 16. April 15.30 Uhr FC Augsburg Hertha BSC Samstag, 16. April 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln Sonntag, 17. April 17.30 Uhr Arminia Bielefeld FC Bayern München Sonntag, 17. April 17.30 Uhr Union Berlin Eintracht Frankfurt Sonntag, 17. April 17.30 Uhr TSG Hoffenheim SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 17. April 19.30 Uhr Bayer Leverkusen RB Leipzig

2. Liga: Spielplan am Osterwochenende - Partien, Ansetzungen