Heute Abend treffen sich zum Freundschaftsspiel die Niederlande und Dänemark. Wo Ihr das Länderspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag, den 26. März, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und Dänemark. Beide Nationen konnten sich schon für die WM 2022 in Katar qualifizieren, weshalb sie sich heute zu einem Freundschaftsspiel treffen. Die Begegnung, die in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ausgetragen wird, beginnt am heutigen Abend um 20.45 Uhr.

Für einen könnte dieses Freundschaftsspiel ein ganz besonderes werden: Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen könnte am heutigen Abend sein Comeback für sein Land geben. Neun Monate ist es her, dass Eriksen bei der Fußball-EM einen Herzstillstand erlitten hatte. Der 109-fache Nationalspieler hat sich jedoch zurückgekämpft und befindet sich nun wieder im Kreis der Nationalmannschaft. Ob Eriksen heute gegen die Niederlande sein Comeback geben wird, möchte Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand spontan entscheiden.

© getty Christian Eriksen steht vor seinem Comeback für die dänische Nationalmannschaft.

Für die Niederlande ist das heutige Duell gegen Dänemark ein echter Härtetest. Beide Teams konnte sich in der WM-Qualifikation als Erster in der Gruppe bereits für die WM in Katar qualifizieren. Am Ende setzte sich die Niederlande durchaus knapp vor der Türkei in der Gruppe G durch. Auf einen muss die Niederlande am heutigen Tag jedoch verzichten: Bonds-Coach Louis van Gaal hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird somit am heutigen Abend nicht an der Seitenlinie sitzen.

Niederlande vs. Dänemark, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Niederlande vs. Dänemark, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den Niederlanden und Dänemark zeigt DAZN am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Neben dieser Partie, könnt Ihr auf dem Streamingdienst auch die Playoff-Spiele für die WM 2022 in Katar verfolgen.

Niederlande vs. Dänemark, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV zeigt DAZN die Partie zwischen den Niederlanden und Dänemark heute exklusiv. Ab 20.45 Uhr seht Ihr auf DAZN 1 die Begegnung live und in voller Länge, die am heutigen Abend für den Streamingdienst von Matthias Naebers kommentiert wird.

Niederlande vs. Dänemark, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr das Spiel zwischen den Niederlanden und Dänemark auch im Livestream bei DAZN verfolgen.

DAZN zeigt neben einer Vielzahl von Länderspielen auch die Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Boxen, Tennis, MMA und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit monatlichen 29,99 Euro zu Buche. DAZN bietet auch ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kosten. Wenn Ihr schon vor dem 01. Februar ein DAZN-Abo abgeschlossen habt, ändert sich Euer aktueller Tarif bis zum 31. Juli nicht.

Die heutigen Freundschaftsspiele in der Übersicht