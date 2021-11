Vor dem Champions-League-Duell der Profis am Abend stehen sich heute Nachmittag auch die U19-Teams von RB Leipzig und PSG gegenüber. SPOX sagt Euch, wie Ihr die Youth League live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain: Dieses Duell gibt es am heutigen Mittwoch, den 3. November nicht nur in der Champions League.

Parallel zur Vorrunde der Königsklasse treten bekanntermaßen ja auch die jeweiligen U19-Mannschaften der an der Königsklasse teilnehmenden Vereine im Gruppenphasen-Modus gegeneinander an.

Vor den Aufeinandertreffen der Profis kommt es so dementsprechend am Nachmittag zu Begegnungen zwischen den Juniorenteams der Klubs. Die Talente von RB und PSG stehen sich ab 14 Uhr gegenüber, auch hierbei handelt es sich um den vierten Spieltag. Gespielt wird im Leipziger Stadion am Cottaweg, wo sich das Trainingszentrum des Bundesligisten befindet.

UEFA Youth League, Übertragung: RB Leipzig vs. PSG heute live im TV und Livestream

Doch wie lässt sich die Youth League überhaupt live ansehen, wenn man vor Ort selbst nicht dabei ist? Wird sie überhaupt im TV und Livestream ausgestrahlt? Ja, das wird sie zumindest teilweise.

© getty Kann Leipzigs U19 nun auch endlich mal einen Sieg bejubeln?

Im Fall des heutigen Kräftemessens zwischen der U19 von RB und der U19 von PSG ist DAZN eure Anlaufstelle, wenn Ihr live nichts verpassen wollt. Der Streamingdienst überträgt das Spiel ab 14 Uhr, Kommentator ist Fabian Pavlakovic.

So wie Ihr im Stadion für gewöhnlich Eintrittsgeld bezahlen müsst, so ist auch der Zugang bei DAZN nicht gratis. Für 14,99 Euro pro Monat könnt Ihr das Programm des Streamingdiensts abrufen, abgesehen von dem Monatsabo gibt es dann aber auch noch die Möglichkeit, ein Jahresabo abzuschließen. Dieses kostet Euch 149,99 Euro.

Geboten bekommt Ihr auf der Plattform dann gleich auch die Champions League, dazu die Bundesliga, die spanische Primera Division, die italienische Serie A und die französische Ligue 1. Aber das soll es noch nicht gewesen sein: Neben nationalen Pokalwettbewerben oder Qualifikationsspielen von Nationalmannschaften könnt Ihr auch Sportarten wie Tennis, Boxen, Motorsport, Darts, Golf, Wintersport oder US-Sport mit der NBA, NFL, NHL und MLB live erleben.

UEFA Youth League: Gruppe A mit RB Leipzig und PSG

Für die Junioren der Leipziger läuft es in der Youth League bis dato denkbar schlecht. Mit drei Niederlagen nach drei Spieltagen sind sie Schlusslicht, das Torverhältnis ist mit einem 2:12 auch alles andere als sehenswert.

Die U19-Teams von PSG, Manchester City und Club Brügge haben dagegen allesamt jeweils fünf Punkte auf dem Konto. Paris liegt momentan hinter Brügge auf Platz zwei.

Zum Hinspiel zwischen Leipzig und PSG kam es vor zwei Wochen. Das Duell ging klar an die Franzosen, die 3:0 gewannen.